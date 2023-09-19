قرى كاملة اختفت وبحيرات جديدة شُكلت.. شاهد ما فعله الإعصار دانيال في ليبيا واليونان (صور)

أظهرت صور جديدة حصلت عليها وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة مسح قرى كاملة عن الخريطة في ليبيا نتيجة الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد يوم الأحد 11 سبتمبر/أيلول، في كارثة لم تشهدها البلاد منذ زلزال المرج عام 1963.

وأظهرت الصور تشكل بحيرات جديدة في اليونان، المتأثرة هي الأخرى بالإعصار المصحوب بهطول أمطار غير مسبوق.

وضربت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أجزاء من وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى فيضانات مدمرة في اليونان وبعض الأضرار في تركيا وبلغاريا وليبيا، وكانت الأخيرة هي الأكثر تضررًا في الخسائر البشرية جراء السيول.

ورُصد في ليبيا، عبر استخدام الخرائط وصور الأقمار الصناعية، غرق قرى كاملة نتيجة الفيضانات التي سبَّبها الإعصار، وتُظهر اللقطات الفضائية لقرية المخيلي الليبية الواقعة بين طبرق وبنغازي حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات، قبل وبعد الفيضانات.

وأظهر تحليل آخر لصور الأقمار الصناعية للجزيرة، تعرُّض نحو 800 مبنى للهدم الكلي أو الجزئي جراء الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة، أكثر المدن الليبية تضررًا بالإعصار.

يشير اللون الأخضر إلى المباني غير المنهارة، بينما يوضح اللون الأحمر حجم المباني التي أزالها الفيضان (لم تتأثر المباني عديمة اللون)، وتصل دقة بيانات ومعلومات تحليل الذكاء الاصطناعي إلى 90%.

وبتحليل نفذته وحدة التحقيقات بوكالة سند لصور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها من شركة “ماكسار” الأمريكية، تمكن الفريق من حصر أعداد المباني التي تعرضت للهدم حتى الآن.

وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 4355 مبنى قبل الفيضانات، وبعد العاصفة حددت “سند” وجود 3528 مبنى فقط، وبتحليل الصور بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبيَّن تعرُّض نحو 800 مبنى للانهيار بعد وقوع الفيضانات بمنطقة وسط درنة بشكل خاص ومحدَّد.

إلا أن العاصفة لم تكن المتهم الوحيد في تفاقم الأزمة، فقد نتج عن الفيضانات الكارثية انهيار أحد السدود الضعيفة، مسببًا انفجار كميات ضخمة من المياه كانت محجوزة في السد، نجم عنها فيضانات شديدة جرفت أجزاءً واسعة من المنطقة وأغرقت المباني وخلفت دمارًا واسعًا بالمدينة، وتُظهر الصور المرفقة شكل السد ومحيطه قبل الإعصار وبعده.

اللون الأخضر في الخريطة المرفقة، يشير إلى المباني التي لم تتعرض للانهيار والهدم، بينما يوضح اللون الأحمر حجم وعدد وأماكن توزيع المباني التي تضررت بشكل كلي جراء الفيضانات، أما المباني التي تظهر بدون أي ألوان فلم تتأثر بسبب العاصفة.

وفي مناطق أخرى في ليبيا، شكّلت توابع الإعصار دانيال ظواهر جديدة جغرافيًّا، فقد رصد الفريق بالأقمار الصناعية، غرق مساحات كبيرة من اليابسة في الصحراء الليبية، وتغيرت الطبيعة الجغرافية بسبب مياه الفيضان التي كونت بحيرات جديدة لم تكن موجودة من قبل.

تشكُّل البحيرات الجديدة، لم يكن من نصيب ليبيا فحسب، ففي اليونان يصف خبراء وعلماء التنبؤ بالطقس العاصفة دانيال بأنها “واحدة من أقوى العواصف التي شهدتها البلاد، واحتمالية تكوُّن بحيرات جديدة دائمة ستُغيّر شكل المنطقة كليًّا”.

رصدت وكالة محلية يونانية في السنة الحالية تقلبات مناخية كبيرة، فقبل الأمطار واجهت تركيا وبلغاريا بالإضافة إلى اليونان حرائق كبيرة اندلعت في الغابات والمنازل، وأشار الخبراء إلى أن المناخ يزداد خطورة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الذي سيؤثر في اتجاه الرياح وتكوُّن السحب وكميات الأمطار.

حوّلت الفيضانات شوارع مدينة فولوس الساحلية وقرى جبل بيليون ومقاطعة مغنيسيا شمال العاصمة أثينا إلى أنهار، وغمرت المياه المنازل، وجرفت الأمواج السيارات، وانقطع التيار الكهربائي، وتعطلت الخدمات والمرافق، مما أدى إلى صعوبة التنقل والخروج من الأماكن الغارقة.

وعرفت قرية زاغورا الساحلية على شبه جزيرة بيليون أكبر معدل هطول سنوي بأكثر من 750 مليمترًا من الأمطار خلال وقت قصير، متجاوزًا الرقم القياسي لسبتمبر 2020 البالغ 644.7 مليمترًا، حسب موقع Meteo.org.

وأدّت شدة الأمطار إلى فيضانات سريعة الحدوث، وسجَّلت محطات الأرصاد الجوية التابعة للمرصد الوطني لأثينا أعلى 8 ارتفاعات لهطول الأمطار، وكُسر الرقم القياسي المسجَّل بالسجل اليومي لأمطار اليونان.

وفي مناطق وسط اليونان، التي تتميز بتضاريسها الجبلية وكثافة انتشار الوديان، أدى هطول الأمطار الغزيرة والسريع إلى امتلاء الأنهار والجداول بسرعة، وتكوُّن بحيرات على مساحات واسعة بسبب الفيضانات غير المسبوقة، ورغم انحسار الماء ببعض المناطق في الأيام القليلة التي تلت الفيضان، فلا تزال هناك أماكن غارقة بالكامل، وتحولت إلى ما يشبه بحيرات جديدة، أدت إلى تغيّر شكل المنطقة بالكامل.

وانتشرت صور ولقطات للصحفي الكندي المقيم في أثينا، رومين تشاوفيه، تُظهر حجم الأماكن المتضررة في المكان، قائلًا “لقد دمرت الفيضانات الكارثية وسط اليونان تمامًا”.

من جانبها، أكدت عالمة المناخ مونيكا أيونيتا الطابع الاستثنائي لهذا الحدث، قائلة “لم يحدث هذا من قبل في اليونان، وكمية الأمطار التي هطلت غير مسبوقة”.

وقد أثبتت صور الأقمار الاصطناعية، التي حصلت عليها سند، هذا الأمر تاريخيًّا بالمقارنة، إذ جاء هذا الطقس غير العادي في وقت غير معتاد من العام، فعادة ما تشهد اليونان طقسًا جافًّا وحارًّا خلال فصلي الصيف والخريف المبكر.

وبمرور الوقت، سيتضح أكثر حجم الخسائر البشرية والمادية بعد حصرها بشكل أدق، عندما يتمكن خبراء المسطحات والبيئة من دراسة الظواهر الجديدة الناشئة بسبب سيول وفيضانات الإعصار دانيال.