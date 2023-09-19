مرض غامض يتسبب بسبع وفيات في ساحل العاج.. ما القصة؟

تسبب “مرض غامض” في وفاة 7 أشخاص ونقل 59 آخرين إلى مستشفى مدينة في وسط ساحل العاج، حسب ما أفادت مصادر طبية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكشف مصدر بالمستشفى الجامعي في بواكيه أن 7 أشخاص توفوا حتى اليوم جراء هذا المرض، 5 منهم فارقوا الحياة في المستشفى، وآخران في قرية تقع جنوب المدينة على بُعد نحو 30 كيلومترًا.

وقال المسؤول الصحي “لدينا ما مجموعه 59 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى، غالبيتهم العظمى أطفال، وهناك بعض المراهقين”.

وأكد المسؤول أنه لم يُعرف حتى الساعة مصدر هذا المرض، وأوضح أن من أبرز أعراضه “القيء والإسهال”.

من جانبه، قال رئيس القرية إن “الذين ماتوا” تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و12 عامًا، مشيرًا إلى أن “نحو 50 شخصًا” نُقلوا إلى “المستشفى الجامعي في بواكيه لتلقي العلاج، ونُقل عن ممرض قوله يوم الأحد إن هناك أطفالًا “يموتون”.

عصيدة ذرة ملوثة

من جانبه، قال أحد المقربين من رئيس القرية، إن العديد من السكان يظنون أن المرض سببه عصيدة ذرة ملوثة ببكتيريا، وبحسب ما قالت والدة أول طفل توفي من جرّاء المرض، فإن ابنها أصيب بإعياء بعد أن اشترت عصيدة وأطعمته إياها.

وأشارت الأم إلى أن طفلها (3 سنوات) أصيب بإسهال بعد تناوله العصيدة، وقالت إنه “بدأ يتقيأ عندما أعطيته الدواء الذي أعطوني إياه في المستشفى، فعدنا إلى المستشفى مرة أخرى، وطلبوا منا الذهاب إلى المستشفى الجامعي في بواكيه حيث توفي”.

وفقدت أم أخرى ابنتها، لكنها رفضت تحميل مسؤولية وفاة طفلتها للعصيدة او للبائع، مؤكدة أن بقية أطفالها تناولوا العصيدة نفسها يوم الأحد ولم يصبهم أي مكروه.

وفي فبراير/شباط، حُكم على شخصين في قرية أخرى قريبة من بواكيه، بالسجن مدة 5 سنوات، بعدما تسببت “بكتيريا كلوستريديوم” بوفاة 16 شخصًا، وفقًا لحصيلة رسمية، و21 شخصًا، وفقًا للقرويين.