تصريحات ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في ليبيا للجزيرة مباشر

ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في ليبيا للجزيرة مباشر:

عدد قتلى السيول نحو 3900 وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

نركز على تزويد المراكز الصحية بمستلزمات طبية لمنع تفشي الأمراض في درنة.

الشركة الليبية للاتصالات: قطع في كوابل الألياف البصرية يؤثر على شبكة الاتصالات في مدينة درنة.

وكالة الطوارئ والكوارث التركية تعلن إرسال 4 سفن مساعدات للمتضررين من السيول في ليبيا.