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تصريحات ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في ليبيا للجزيرة مباشر

19/9/2023-|آخر تحديث: 19/9/202302:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في ليبيا للجزيرة مباشر:

  • عدد قتلى السيول نحو 3900 وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
  • نركز على تزويد المراكز الصحية بمستلزمات طبية لمنع تفشي الأمراض في درنة.

الشركة الليبية للاتصالات: قطع في كوابل الألياف البصرية يؤثر على شبكة الاتصالات في مدينة درنة.

وكالة الطوارئ والكوارث التركية تعلن إرسال 4 سفن مساعدات للمتضررين من السيول في ليبيا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر