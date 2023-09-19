تصريحات ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في ليبيا للجزيرة مباشر
19/9/2023-|آخر تحديث: 19/9/202302:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في ليبيا للجزيرة مباشر:
- عدد قتلى السيول نحو 3900 وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
- نركز على تزويد المراكز الصحية بمستلزمات طبية لمنع تفشي الأمراض في درنة.
الشركة الليبية للاتصالات: قطع في كوابل الألياف البصرية يؤثر على شبكة الاتصالات في مدينة درنة.
وكالة الطوارئ والكوارث التركية تعلن إرسال 4 سفن مساعدات للمتضررين من السيول في ليبيا.
المصدر : الجزيرة مباشر