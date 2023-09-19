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الأمين العام للأمم المتحدة: الناس في مدينة درنة الليبية عاشوا ظروفا صعبة بسبب الإعصار بعد سنوات من الحرب والتجاهل

19/9/2023-|آخر تحديث: 19/9/202304:21 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

الأمين العام للأمم المتحدة:

  • الناس في مدينة درنة الليبية عاشوا ظروفا صعبة بسبب الإعصار بعد سنوات من الحرب والتجاهل.
  • التحديات العالمية تتزايد ولا نستطيع الاتحاد من أجل مواجهتها.
  • الاختلافات بين القوى الاقتصادية والعسكرية في العالم تتعمق.
  • الديمقراطية مهددة في الكثير من دول العالم ويجب علينا احترام القانوان الدولي.
  • غزو روسيا لأوكرانيا أدى إلى فوضى في الاقتصاد وانتهاك للمبادئ والقيم.
  • يجب أن نسعى بشتى الطرق لإنهاء الحرب في أوكرانيا وأي حرب أخرى في أنحاء العالم.
  • انقلابات إفريقيا تهدد أمن القارة والمنطقة.
  • في الشرق الأوسط هناك تصعيد للعنف خاصة في فلسطين والمبادرات الأحادية تهدد مبادرات حل الدولتين.
  • السودان يهوي إلى حرب شاملة ويواجه خطر الانقسام.
المصدر : الجزيرة مباشر