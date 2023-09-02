أدباء ونقاد عرب ينعون الشاعر كريم العراقي ويعددون مناقبه (فيديو)

نعى شعراء وصحفيون ومتابعون عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر الشاعر الراحل كريم العراقي، معبرين عن افتقادهم له “ولكل الشعراء المناضلين أصحاب الكلمة الحرة”.

وقالت الصحفية اللبنانبة منى بركات إنه “برحيل كريم طويت صفحة عريقة من تاريخ الشعر الحديث”.

أما الناقد والشاعر اللبناني نبيل مملوك، فأكد خسارة “الشاعر الكبير”، فيما شهد الشاعر العراقي المرواني بحب كريم لبلاده، مشيرا إلى أن اللغة أصبحت “روضة لكلماته”.

وأوضح الدكتور أحمد جار الله ياسين أن قصائد الشاعر الراحل “كانت تمثل صوت الشعب العراقي والعربي بكل ما مر بهما من أفراح وأحزان وتجارب وأزمات”.

وقال الشاعر العراقي علي نهاد، إن “الراحل كان كالشمس للدنيا وكالعلم للعراق، بل هو ظاهرة لن تتكرر”.





ووصف أحد المتابعين كريم العراقي بـ”شاعر الوطن والعراق، وصاحب الكلمة المؤثرة في القلوب”.

وألقى متابع بحزن كبير أبياتا من شعر الراحل، مشيرا إلى أن “شمس العراق انطفئت بموته، رغم أنه لا يغيب بعد أن كان قاموسا وبحرا من الأحرف وأنهارا من الكلمات”، وفقا لقوله.

وتوفي الشاعر كريم العراقي، الجمعة، في أحد مستشفيات العاصمة الإماراتية أبو ظبي، عن عمر ناهز 68 عامًا، وسط نعي رسمي وفني واسعين.

ونعى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الشاعر الراحل، مؤكدًا أنه “أغنى الفن بالكثير من الأعمال المبدعة”.