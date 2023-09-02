قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، إن “الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد”، وذلك خلال زيارة تفقدية لوحدة عسكرية في ولاية البحر الأحمر.

ونشرت القوات المسلحة السودانية على صفحتها الرسمية، مشاهد تظهر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في قاعدة عسكرية في جبيت بولاية البحر الأحمر، ويحيط به عسكريون من تلك القاعدة.

وخلال زيارته التفقدية لمقر الفرقة الثانية عشرة مشاة في سنكات، اليوم السبت، حيّا قائد الجيش السوداني أفراد الوحدة وشكرهم على ما بذلوه خلال معركة الكرامة.

كما أثنى البرهان في خطابه أمام الفرقة، على “الاحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة”، وقال إن الحاجة تؤكد ضرورة وجود جيش محترف وهذا يضاعف واجب معاهد التدريب مستقبلًا.

ورحب البرهان “بأي دعم من الدول الشقيقة والصديقة يصب في تطوير الوطن وإعادة الإعمار، وشدد على عدم قبول أي إملاءات، بحسب ما نقله مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة.





خروج البرهان من الخرطوم

وفي 24 من أغسطس/آب المنصرم، ظهر البرهان وهو يخاطب حشدا من جنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية التي تقع بأقصى شمال مدينة أم درمان.

ولم يظهر البرهان -المتمركز في المجمع الذي يضم مقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم- في مقاطع فيديو منذ أسابيع، وسط القتال المحتدم مع قوات الدعم السريع.





ونشرت صفحة الجيش السوداني على فيسبوك، مقطع فيديو آنذاك لقائد الجيش وهو في حشد من الجنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها قائد الجيش السوداني في مدينة أم درمان، بعد أن ظهر في عدة فيديوهات بمنطقة القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، خلال الحرب المندلعة بينه وبين نائبه محمد حمدان دقلو منذ أكثر من 4 أشهر.