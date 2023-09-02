أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بتصاعد الاشتباكات صباح اليوم السبت، بين الجيش وقوات الدعم السريع في مختلف الجبهات بمدن العاصمة السودانية الخرطوم، في القتال الذي دخل شهره الخامس، دون أفق للحل.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع لقوات الدعم السريع بمنطقة صالحة بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة.

وفي مدينة أم درمان أيضا، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع دوي انفجارات عنيفة بتجدد القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين بأحياء قريبة من سلاح المهندسين، وهي منطقة عسكرية مهمة.

وقصف الجيش مستخدمًا المدفعية الثقيلة مواقع للدعم السريع وسط وشرق وجنوب المدينة، في حين استخدمت قوات الدعم السريع الكاتيوشا لقصف منطقة سلاح المهندسين في مدينة أم درمان.

سلاح المدرعات

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن انفجارات متتالية سمعت بالأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم جراء قصف مدفعي متبادل بين الجيش والدعم السريع، حيث دوّت أصوات انفجارات بأحياء قريبة من المنطقة.

كما قصف الجيش مناطق محيطة بالمدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي العاصمة الخرطوم، وهي المنطقة التي اندلع فيها القتال في 15 إبريل/نيسان الماضي، ولم يهدأ حتى اليوم.





وفي منطقة سلاح المدرعات -وهي من المناطق العسكرية المهمة في البلاد- يتواصل القتال بين الطرفين، منذ نحو أسبوعين، إذ تحاول قوات الدعم السريع السيطرة على هذه المنطقة العسكرية الحيوية.

وسلاح المدرعات ثكنة عسكرية هامة تقع وسط الخرطوم، بها مئات من الدبابات ومنصات المدافع ومهبط للطائرات، وتهاجمها قوات الدعم السريع التي تقول إنها تتقدم إليها من الجهة الشمالية والشرقية، لكن الجيش ينفي ذلك.

وتأتي أهمية سلاح المدرعات الذي يضم أيضا سلاح الذخيرة، وتقدر مساحته بأكثر من 30 كيلومترا، من كونه نقطة عسكرية بالغة الأهمية لطرفي الصراع، لكثرة كمية الأسلحة المخزّنة به وموقعه الاستراتيجي.

وكان هذا القطاع من الجيش يتبع لقيادة القوات البرية ثم تحول إلى وحدة مستقلة في خمسينيات القرن الماضي، ويمتلك -فضلا عن المدرعات- نحو 1000 دبابة من صناعات محلية وخارجية مختلفة، ويضم وحدات خارج منطقة مقرّه الرئيسي في الخرطوم.