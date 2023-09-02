الصحة العالمية: زيادة عالمية في حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38% في شهر أغسطس/آب المنصرم مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب ما ذكرت المنظمة الدولية، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من ألف و800 حالة وفاة بسبب الفيروس في فترة 28 يومًا.

ونشرت منظمة الصحة، اليوم السبت، تقريرها التحديثي عن الوباء، وبحسب التقرير فإن الفترة من 31 يوليو/تموز إلى 27 أغسطس، تم الإبلاغ فيها عن أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، وأكثر من 1800 حالة وفاة.

ومقارنة بالأيام الـ28 السابقة، كانت هناك زيادة بنسبة 38% في حالات الإصابة، وانخفاض بنسبة 50% في معدل الوفيات.

ووفقا للتقرير فإن الحالات المبلغ عنها لا تعكس بشكل دقيق معدلات الإصابة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ عالميًّا .

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن أكثر من 770 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، و6 ملايين و956 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، أكد علماء أنه على الرغم من ضرورة مراقبة، المتحور (بي إيه 2.86) فإنه من غير المرجح أن يتسبب في موجة شديدة من المرض الخطير والوفيات نظرا إلى ارتفاع مناعة الأشخاص في أنحاء العالم بفعل التطعيمات والإصابات السابقة.

يأتي ذلك في وقت عجلت فيه بريطانيا برنامج التطعيم ضد الفيروس والإنفلونزا في الخريف، بنحو شهر ضمن إجراء احترازي، بعد رصد سلالة جديد من فيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الأمن الصحي في بريطانيا إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا من المرض خلال الشتاء بعد رصد السلالة الجديدة في 18 أغسطس الماضي.