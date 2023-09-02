بهدف في الوقت بدل الضائع.. بلينغهام ينقذ الريال أمام خيتافي (فيديو)

تمكن الإنجليزي جود بلينغهام من إنقاذ فريقه ريال مدريد من السقوط في فخ التعادل أمام ضيفه خيتافي وقاده إلى الفوز بهدفين لهدف بالجولة الرابعة من الليغا الإسبانية.

ففي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تمكن بلينغهام من خطف هدف الفوز لفريقه، بعدما كان التعادل بهدف لمثله هو سيد الموقف معظم وقت المباراة.

خيتافي كان هو صاحب المبادرة في هز شباك الريال عندما تمكن من إحراز هدف مبكر بمرمى الريال في الدقيقة 11 عند طريق مهاجمه الإسباني بورخا مايورال مستغلا خطأ فادحا للمدافع فران غارسيا الذي مرر كرة للخلف بغير تركيز وضع بها مايورال منفردا بالمرمى.

ونجح مايورال في مراوغة الحارس كيبا وأودعها بسهولة في المرمى، وفي الدقيقة 47 نجح خوسيلو في تدارك الموقف بإحراز هدف التعادل للريال من متابعة جيدة لتمريرة لوكا مودريتش أخطأ مدافع خيتافي في تشتيتها بالرأس فسقطت أمام خوسيلو الذي أودعها في المرمى.

ونجح خيتافي في الحفاظ على نتيجة التعادل حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، إلى أن تمكن بلينغهام من إنقاذ الموقف وإحراز هدف الفوز بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع إثر متابعة جيدة لتسديدة ناتشو من خارج المنطقة ارتدت من صدر الحارس لتجد “المتابع” بلينغهام الذي أودعها بسهولة وثقة في المرمى، ليقود المرينغي لفوز غال جدا وثلاث نقاط ثمينة.

بهذه النتيجة حافظ الريال على العلامة الكاملة بالفوز في كل مبارياته (4 من 4) ليرفع رصيده من النقاط إلى 12 نقطة ويواصل صدارته للقمة، كما رفع بلينغهام رصيده من الأهداف إلى خمسة أهداف، تصدر بهم قائمة الهدافين.