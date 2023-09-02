تعرف إلى نتيجة قرعة دوري السوبر الإفريقي

أسفرت نتائج قرعة النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي 2023 عن مواجهات قوية للفرق الثمانية المشاركة، وجاءت المواجهات على النحو التالي:

المباراة الأولى

الأهلي المصري أمام سيمبا التنزاني.

المباراة الثانية

الترجي التونسي أمام مازيمبي الكونغولي.

المباراة الثالثة

الوداد المغربي أمام أنيمبا النيجيري.

المباراة الرابعة

صن داونز الجنوب أفريقيا أمام بترو أتلتيكو الأنغولي.

وتبدأ المباريات اعتبارا من يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وتنتهي يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني بإقامة مباراة الإياب بين طرفي النهائي، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب باللعب ذهابا وإيابا.

ويتأهل الفريق الفائز إلى الدور نصف النهائي، على أن يلعب الفائز من المباراة الأولى بين الأهلي وسيمبا مع الفائز من المباراة الرابعة بين صن دوانز وبترو أتلتيكو، ويلعب الفائز من المباراة الثانية بين الترجي ومازيمبي مع الفائز من المباراة الثالثة بين الوداد وأنيمبا.

وحتى إعلان القرعة لم يكن الاتحاد الأفريقي (كاف) قد حدد الموقف النهائي بخصوص بديل فريق بترو أتلتيكو الذي تم إيقافه من قبل اتحاده المحلي بسبب تهم فساد، حيث المتوقع أن يتم الدفع بفريق بديل خلال الساعات القادمة.

يذكر أن الكاف رصد مبلغ عشرة ملايين دولار كجوائز للبطولة، حيث يحصل البطل على 2 مليون و500 ألف دولار، ويحصل الوصيف على مليوني دولار، فيما يحصل الفريق الخاسر في نصف النهائي على مليون ونصف المليون، أما الخاسر في الدور الأول فيحصل على 700 ألف دولار.