عشرات من الإصابات بعضها خطير باشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وطالبي لجوء من إريتريا (فيديو)

أصيب أكثر من 100 شخص، بينهم 12 إصابة خطيرة، اليوم السبت، خلال اشتباكات عنيفة وقعت بمدينة تل أبيب بين طالبي لجوء من إريتريا كانوا يحتجون على النظام في بلادهم، والشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مركز الاحتجاجات كان من المفترض أن يكون مهرجانا خططت سفارة إريتريا لإقامته، إلا أن المتظاهرين اقتحموا القاعة ودمروا محتوياتها وأشعلوا فيها النيران.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، إن المواجهات العنيفة التي اندلعت جنوب تل أبيب، بين قوات من الشرطة وطالبي اللجوء الإريتريين أسفرت عن إصابة أكثر من 90 شخصا وُصفت حالات 12 منهم على الأقل بأنها خطيرة جراء تعرضهم لإطلاق النار الحي.

كما ارتفع عدد أفراد الشرطة الذين أصيبوا بجروح خلال المواجهات العنيفة مع طالبي اللجوء إلى 27 جراء رميهم بالحجارة ومواد أخرى، بحسب ما قالت هيئة البثّ الرسمية.





واندلعت المواجهات قبل ظهر اليوم أثناء مظاهرة نظمها طالبو اللجوء احتجاجا على نية سفارة إريتريا إطلاق مهرجان في تل أبيب بمناسبة “استقلال إريتريا عن إثيوبيا”، إذ اتهموا إسرائيل بدعم من وصفوه “بالطاغية الذي يحكم بلادهم”، بحسب هيئة البث.

وقالت إن المتظاهرين حطموا زجاج واجهات بعض المحال التجارية وألحقوا الأضرار بدوريات شرطية وأضرموا النار في إحدى البنايات.

من جانبها، فرقت الشرطة المتظاهرين مستخدمة إطلاق النار التحذيري في الهواء والقنابل الصوتية وخراطيم المياه واعتقلت عددًا منهم، وفق ما ذكرت الهيئة.

عشرات الإصابات بين رجال الشرطة والرعايا الأجانب الاريتريين في تل أبيب خلال أعمال شغبhttps://t.co/PYxP0bqZLt pic.twitter.com/N4mmcLk4tB — مكان الأخبار (@News_Makan) September 2, 2023

ودفعت السلطات في تل أبيب بمئات الشرطيين الإضافيين إلى المنطقة لينضموا إلى القوات الموجودة هناك من الشرطة وحرس الحدود.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان “في هذا الوقت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود، تعمل لتفريق أعمال شغب عنيفة موجهة اتجاه رجال الشرطة، وذلك بعد الإعلان عن مظاهرة بأنها غير قانونية والشرطة أصدرت أوامر بإخلاء الشارع”.

وأضافت أن “مثيري الشغب لم ينصاعوا لأوامر الشرطة، وبدؤوا إلقاء الحجارة، والألواح الخشبية والصخور وقاموا بتخريب محلات في الشارع وإحراق مبنى ملهى والتسبب في أضرار كبيرة لدوريات الشرطة”.