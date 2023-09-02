أقام مسلمو مدينة بالتيمور صلاة الجمعة، في ساحة مبنى بلدية ولاية ماريلاند الأمريكية للمطالبة برفع الأذان في مساجدهم بعد قرار رفعه في مساجد مدينة نيويورك.

وقال عمدة بالتيمور براندون سكوت، إن الجالية المسلمة توجد بكثرة في المدينة وإنها لم تلقَ ترحيبا في الماضي، لكنه يحاول تغيير هذا الواقع وتقديم الدعم للمسلمين.

وأفاد سكوت للجزيرة مباشر، أنه قرر الانفتاح على المسلمين دون إقصاء باقي الجاليات، واعدا بتقديم الدعم لهم باستمرار وأنه بوصفه شابًّا لا يرى أن هناك مستحيلًا.

وقال المسؤول عن التواصل مع الجالية المسلمة في البلدية، إن عمدة المدينة قرر إنشاء هذا المنصب لتسهيل التواصل والتنسيق.

وقال أديب المنصوري رئيس الجالية اليمنية في بالتيمور إن المدينة تكتسب طابعا خاصا لقربها من نيويورك ولأنها تتوسط 4 ولايات أخرى، وأوضح أن الضغط على المسؤولين في نيويورك أتى بنتيجة؛ ولذلك قررت الجالية العربية في ماريلاند اتخاذ المسار نفسه.

وأفاد المنصوري لكاميرا الجزيرة مباشر، أنها الجمعة الأولى التي تدعو فيها الجاليات العربية إلى صلاة الجمعة أمام مبنى البلدية، بعد الحصول على إذن من عمدة المدينة، موضحا أن المسلمين في كل أمريكا سيواصلون سعيهم لتحقيق مطالبهم.





وحدد المتحدث تلك المطالب في الأكل الحلال في المدارس، ومنع الدروس غير الملائمة للمعتقدات الإسلامية، ورفع الأذان في المساجد.

وأشار المنصوري إلى أن مسلمي الولايات المتحدة يكتسبون قوتهم من المشاركة السياسية بالتصويت في الانتخابات، والترشح أيضا، إذ وصل العرب والمسلمون إلى مناصب مهمة في جميع الولايات وفي البيت الأبيض أيضا.

وشارك قسم شرطة بالتيمور في المبادرة، وأوضحت كاميرا الجزيرة مباشر وجود رجال ونساء شرطة مسلمين، قال أحدهم إنهم جاؤوا لدعم الجالية المسلمة في هذه المبادرة الأولى من نوعها في المدينة، وأضاف أن وجود الجالية المسلمة والعربية بكثرة في بالتيمور وعمل أعداد منها مسؤولين في مجلس المدينة جعلها ممثلة وحاضرة في جميع المهن والمناصب.





ورُفع أذان الجمعة، أمس، على السماعات الخارجية في مساجد نيويورك لأول مرة بعد توقيع عمدة نيويورك إريك آدمز مرسومًا يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية في صلاة الجمعة أسبوعيًّا، وصلاة المغرب خلال شهر رمضان.

وبموجب القرار الذي اتخذته مدينة نيويورك، سيتم رفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في أوقات صلاة الجمعة بين الساعة 12:20 و13:30 بالتوقيت المحلي للمدينة، وفي وقت الإفطار في رمضان.