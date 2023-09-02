قالت نازحة سودانية في أحد مخيمات مدينة ود مدني، إن النازحين في المخيم يعانون قطع الماء والكهرباء عنهم، وشكَت النازحة في المخيم الذي يأوي 40 أسرة من غياب الأفرشة والأغطية وتكاثر الحشرات التي تهدد حياة الأطفال.

واشتكى النازحون السودانيون في مخيم الشهيد بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة من تراجع المساعدات الإنسانية ثم انعدامها، وقال المسؤول عن المخيم إن المنظمات والمتبرعين كانوا يمدون النازحين بالوجبات والمستلزمات الغذائية في الشهر الأول من بداية الاقتتال، إلا أنها توقفت الآن.

وأفاد لكاميرا الجزيرة مباشر أن الوضع صعب وأنهم لم يتلقوا أي مساعدات منذ شهر، مضيفا أن النازحين يعانون أزمات صحية دون توفير الدواء، كما يعاني سكان المخيم من تعطل المرافق.

واعتبر المتحدث للجزيرة مباشر، أن المخيم لا يمكنه استيعاب أعداد أخرى من النازحين، ويتخوف القائمون على المخيمات من إقبال فصل الشتاء، إذ قد لا تكون المباني قادرة على مقاومة الأمطار الغزيرة.

وقالت إحدى النازحات إن سكان المخيم يحتاجون إلى الخدمات الصحية، بتوفير عيادة خاصة لهم كما يحتاجون إلى الغذاء والكهرباء.

وقالت ولاية الجزيرة التي تستقبل حوالي 4 ملايين نازح، إنها تستعد لإنشاء مستشفى مجاني خاص لهم وصيدليات تغطي حاجياتهم، في حين قالت الأمم المتحدة إنها لم تتمكن من جمع أكثر من 26% من التبرعات اللازمة لتلبية احتياجات السودان.

وأدى الصراع المستمر في السودان منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي إلى مقتل أكثر من 3 آلاف، وحوّل العاصمة الخرطوم إلى منطقة حرب، وأثار أعمال عنف دامية في إقليم دارفور غربي البلاد الذي مزقته الصراعات إلى جانب أجزاء أخرى من السودان.