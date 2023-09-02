نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الخميس، صورة لحفرة جديدة على سطح القمر يرجّح أنها تشكّلت نتيجة تحطّم المركبة الروسية “لونا-25” على القمر قبل أسبوعين.

والتقطت الصورة المركبة المدارية لاستكشاف القمر الموجودة في المدار منذ عام 2009.

وقارنت فرق “ناسا” الصور الملتقطة قبل لحظة الاصطدام وبعدها، ولاحظت “فوهة صغيرة جديدة”، بحسب ما أوضح بيان.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الفوهة “يبلغ قطرها حوالي 10 أمتار، وتبعد نحو 400 كيلومتر عن موقع الهبوط الذي كان مخططًا للمركبة لونا 25”.

وأضافت أنها أرسلت أوامر إلى المركبة المدارية لاستكشاف القمر للذهاب ومراقبة المنطقة التي قالت وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس” إنها الموقع المقدّر لحادث التحطم.

وترسل وكالات الفضاء المختلفة بشكل دوري “روبوتات” ومركبات آلية لاستكشاف القمر والكواكب والأجرام السماوية الأخرى، من أجل تحسين فهمنا للبيئة والموارد في أجزاء مختلفة من النظام الشمسي.

NASA's Goddard Space Flight Center: Lunar Reconnaissance Orbiter Observes Crater Likely from Luna 25 Impact https://t.co/7rxAiZmRTg — AAS Press Office (@AAS_Press) August 31, 2023

ونظرًا إلى أن الحفرة “قريبة من نقطة الاصطدام المقدّرة لمركبة لونا 25” خلصت فرق ناسا “إلى أنه من المحتمل أنها نتجت من هذه المهمة، وليس من مقذوفة طبيعية”.

وبعد حوالي 50 عامًا من آخر مهمة قمرية ناجحة لموسكو، وصلة المركبة الفضائية “لونا 25” التي يبلغ وزنها (800 كيلوغرام) تقريبًا على سطح القمر نتيجة حادث وقع في 19 أغسطس/آب خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطها.

وفي السنوات الأخيرة، أعربت دول عدة عن اهتمامها باستكشاف القطب الجنوبي للقمر، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وغيرها.