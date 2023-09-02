هاتريك هالاند يقود السيتي للفوز على فولهام بخماسية (فيديو)

واصل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند سحره وتألقه في البريميرليغ، ونجح اليوم السبت، في قيادة فريقه مانشستر سيتي بالجولة الرابعة لفوز كبير على ضيفه فولهام بخمسة أهداف مقابل هدف.

أحرز هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) من الخماسية، حيث تقدم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بهدف للسيتي في الدقيقة 31، بعده مباشرة بأقل من دقيقتين نجح المدافع الأمريكي تيم ريم في إدراك التعادل لفولهام، لتتوالى بعد ذلك أهداف السيتي في مرمى فولهام.

ونجح الهولندي ناثان آكي في إحراز الهدف الثاني، وهو هدف أثار لغطا كبيرا بسبب تداخل زميله السويسري أكانجي “المتسلل” بموقع حجب الرؤية عن حارس فولهام، إلا أن “الفار” أشار بصحة الهدف.

بعد ذلك جاءت ثلاثية هالاند وجميعها بالشوط الثاني، أولها كان بالدقيقة 58 من تمريرة رودريغو التي أخطأ تيم ريم التعامل معها فتهيأت أمام هالاند الذي انفرد بمرمى الحارس الألماني لينو، وأودعها على يمينه داخل الشباك، والثاني في الدقيقة 70 من ضربة جزاء احتسبها الحكم مايكل أوليفير ضد المدافع الفرنسي عيسى ديوب لعرقلته ألفاريز، تصدى لها هالاند وسددها بقوة أقصى الزاوية اليمنى للحارس لينو.

واختتم هالاند ثلاثيته وخماسية السيتي في الدقيقة 90 بهدف من صناعة رائعة للإسباني سيرغيو الذي انطلق من اليسار وراوغ اثنين من مدافعي فولهام، ومرر عرضية متقنة لهالاند داخل المنطقة سددها من لمسة واحدة على يمين الحارس.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السيتي إلى 12 نقطة، وواصل صدارته للقمة، كما انفرد هالاند بصدارة الهدافين برصيد ستة أهداف.