“أحلم بتكفين أمي”.. شابة ليبية تناشد سحب عينة من حمضها النووي للعثور على عائلتها (فيديو)

انهارت أنعام في البكاء قائلة إنها لا تنام منذ 6 أيام وصور أهلها أمام عينيها

نشرت وسيلة إعلام محلية في ليبيا مقطع “فيديو” مؤثر من مقابلة أجرتها مع فتاة تدعى أنعام القاضي، فقدت عائلتها بسبب كارثة العاصفة التي ضربت مدينة درنة وتسببت في مقتل الآلاف.

وخلال المقابلة التلفزيونية، ناشدت أنعام الهلال الأحمر الليبي، مساعدتها في سحب عينة من حمضها النووي، لتتمكن من التعرف إلى جثامين عائلتها، في حال تأخر العثور عليهم.

وفي حديث مؤثر لقناة “ليبيا الأحرار” قالت أنعام إنها راضية بقضاء الله وقدره، ولكنها تحلم بأن تكفن والدتها وبأن تدفنها وتكرمها، مشيرة إلى أنها راضية بأن تراها جثة هامدة أمامها، حتى لو شُوهت بفعل بقائها في البحر أو تحت الأنقاض لمدة طويلة.

وانهارت أنعام في البكاء قائلة، إنها لا تنام منذ 6 أيام وصور أهلها أمام عينيها، موضحة أنها تتناول المهدئات كي تستطيع النوم، ولم تتمالك الشابة نفسها وهي تقص ذكرياتها مع عائلتها، وكيف كانوا يمثّلون سندًا قويًا لها.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” مناطق عدة شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة.

وخلّف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه في ليبيا، 11 ألفا و470 قتيلًا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقًا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في 16 سبتمبر الجاري.​​​​​​​