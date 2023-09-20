استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا

استُشهد، صباح اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الرأس إثر اقتحام قوات إسرائيلية خاصة مخيم عقبة جبر في أريحا.

وذكرت تقارير إخبارية فلسطينية أن الشاب ضرغام محمد يحيى الأخرس (19 عامًا) لفظ أنفاسه الأخيرة إثر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم الذي أسفر أيضًا عن إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن الهلال الأحمر أن الشاب نُقل مصابًا بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، وأعلن الطاقم الطبي لاحقًا استشهاده.

وبذلك يرتفع عدد شهداء محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام الجاري إلى 13.

في غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى المخيم حيث نفذت حملة مداهمات واقتحامات واسعة لعشرات المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم كلًّا من: ياسين مروان حمدان، وعمه محمد حمدان، من منزليهما بالمخيم.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددًا من المواطنين.

اقتحام جنين

وشنت قوات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، اقتحامًا لمخيم جنين، ونفذت تفجيرًا لأحد المنازل بمسيّرة، بينما دفعت بعشرات الجنود والمدرعات للمخيم، مما أسفر عن 4 شهداء وأكثر من 30 مصابًا.