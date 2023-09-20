الانفصاليون الأرمن في كاراباخ يقبلون وقف إطلاق النار ويستجيبون لشروط أذربيجان (فيديو)

نقلت رويترز عن مصادر أن أرمن إقليم (ناغورني كاراباخ) قبلوا بوقف إطلاق النار واستجابوا لشروط أذربيجان. وقالت وكالة الأنباء الأرمينية، إن سلطات الإقليم قبلت مقترح قوات حفظ السلام الروسية بوقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن الانفصاليين الأرمن في الإقليم، وافقوا على شروط وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية، بعد تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد جيش أذربيجان.

ويعني اتفاق وقف إطلاق النار حل قوات الانفصاليين وسحب الأسلحة الثقيلة، حسب ما ذكرت إنترفاكس. وفي هذا الصدد، قال أرمن الإقليم إنهم وافقوا على حل التشكيلات المسلحة وانسحاب القوات الأرمينية من كاراباخ ونزع السلاح بالكامل.





وقف العمليات العسكرية

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية وقف عمليتها العسكرية في إقليم كاراباخ بدءًا من ظهر اليوم الأربعاء، وقالت إنها سيطرت على أكثر من 90 موقعًا قتاليًّا ومواقع استراتيجية للقوات المسلحة الأرمينية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنها لا تستهدف المدنيين ولا البنى التحتية في عملية كاراباخ، وإن أرمينيا تحاول تسليح المدنيين ودفعهم إلى جبهات القتال.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن “عملية مكافحة الإرهاب في كاراباخ مستمرة”، وقالت “استولينا على 6 مركبات عسكرية وأسقطنا مسيّرة تابعة للقوات الأرمينية.

Власти Арцаха принимают предложение командования РМК о полном прекращении огняhttps://t.co/39zAbpD1p3 — CIVILNET (@CivilNetTV) September 20, 2023

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات حفظ السلام الروسية أجْلت أكثر من 2000 مدني من إقليم كاراباخ، في وقت أعلنت أرمينيا مقتل عدد من المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الأربعاء، إن 32 قُتلوا وأكثر من 200 جُرحوا في أقل من 24 ساعة، في العملية العسكرية التي تشنها أذربيجان في الإقليم.

وقالت أمينة المظالم المكلفة بحقوق الإنسان في أرمينيا (أناهيت مناسيان) على فيسبوك “نتيجة القصف هناك حاليًّا 32 قتيلًا وأكثر من 200 جريح”، وأضافت أن سبعة من القتلى مدنيون بينهم طفلان.

“عملية ضد الإرهاب”

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق “عملية ضد الإرهاب بهدف إرساء النظام الدستوري” في منطقة ناغورني كاراباخ، حسب بيان صادر عنها.

وقالت إن التوتر تصاعد بسبب إطلاق النار من قِبل قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في المنطقة بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وقيامها بأعمال تحصينات.

وخاضت الدولتان -اللتان تتناصبان العداء في جنوب القوقاز وكانتا ضمن الاتحاد السوفيتي السابق- حروبًا على مدار 35 عامًا من أجل السيطرة على إقليم كاراباخ، الذي يُعترف به دوليًّا على أنه جزء من أذربيجان، ولكن يقطنه سكان معظمهم من الأرمن.