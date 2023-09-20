السودان.. تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع والبرهان يغادر إلى نيويورك (فيديو)

تجددت الاشتباكات العنيفة، اليوم الأربعاء، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، في حين غادر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مطار بورتسودان شرقي البلاد في طريقه إلى نيويورك.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بتجدد الاشتباكات العنيفة بين الطرفين المتصارعين في السودان، اليوم الأربعاء، وسط دوي الانفجارات الضخمة والقصف.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن قوات الدعم السريع تقصف مستخدمة القذائف الصاروخية قيادة الجيش وسط العاصمة، بينما يرد الجيش بالمدفعية الثقيلة مستهدفًا مواقع للدعم السريع شرق قيادته.

واستُخدمت مختلف الأسلحة في القتال الذي يدور منذ أكثر من 5 أشهر، حيث أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع أصوات أسلحة ثقيلة ومتوسطة بمحيط قيادة الجيش وسط الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.





وقال إن دوي انفجارات عنيفة سُمع بالأحياء الشرقية المتاخمة لقيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم جراء القصف المدفعي المتبادل بين الجيش وقوات دعم السريع، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

وفي أم درمان، قال مراسل الجزيرة مباشر إن دوي انفجارات ضخمة سُمع بالأحياء المتاخمة لسلاح المهندسين بالمدينة غربي العاصمة الخرطوم جراء تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع.

وفي مدينة الخرطوم بحري، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بإن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع تمركز قوات الدعم السريع بمنطقة شرق النيل شرقي العاصمة الخرطوم.

البرهان يغادر إلى نيويورك

وفي الأثناء، توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة نيويورك، على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بيان للمجلس الانتقالي، إن البرهان سيلقي خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 22 سبتمبر/أيلول، كما سيشارك في اجتماعات لبحث تعزيز التعاون المتعدد الأطراف في ما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة.

وذكر البيان أن البرهان سيلتقي على هامش الدورة عددًا من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون المتعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا.