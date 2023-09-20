الصحة العالمية تؤكد تسجيل 4 آلاف وفاة في مدينة درنة حتى 16 من الشهر الجاري

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها سجلت 4 آلاف وفاة في مدينة درنة شرقي ليبيا حتى يوم 16 من سبتمبر/أيلول الجاري، من بينهم 250 مصريًّا و150 سودانيًّا و6 من بنغلاديش.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في بيان على فيسبوك إنه جرى الإبلاغ عن فقد هؤلاء، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، كما تم الإبلاغ عن فقدان 6 مواطنين من بنغلاديش.

وأشارت إلى الإبلاغ عن 150 حالة مرضية بسبب تلوث المياه، منهم ما لا يقل عن 55 طفلًا في درنة.





وذكر البيان أن العاصفة أسفرت عن فيضانات واسعة النطاق، جرفت أحياءً بأكملها ودمرت منازل في بلدات ساحلية، وقال “إن العواقب الكارثية على المتضررين والبنية التحتية لم يسبق لها مثيل”.

وأضاف البيان أن فِرقًا من 9 وكالات للأمم المتحدة توجد على الأرض، لتقديم المساعدة في المناطق الأكثر تضررًا رغم تحديات الوصول.





وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة “رغم الفرص الضئيلة للعثور على ناجين، فإن البحث والإنقاذ مستمر مع انتشال الجثث. تم الإبلاغ عن العديد من الضحايا بين العاملين في المجال الإنساني”.

وتسببت كارثة الفيضانات في ليبيا في مقتل وفقد الآلاف، في حين قدَّم مسؤولون ليبيون طرقًا مختلفة لحساب الأعداد، وبيانات شديدة التباين بشأن حصيلة الضحايا حتى الآن.