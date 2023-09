بدعوى القضاء على “الجيوش الإلكترونية”.. ماسك يعتزم فرض اشتراك شهري على جميع مشتركي إكس (فيديو)

أعلن مالك منصة إكس (تويتر سابقًا) الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نيته فرض رسوم شهرية مقابل استخدام الموقع، وبرر قراره بـ”محاربة الجيوش الضخمة من الحسابات الآلية”.

في البدء قرر ماسك الاستحواذ على تويتر في أكتوبر/تشرينالأول 2022، وفي ديسمبر/كانون الأول من السنة نفسها، قرر تحصيل مبلغ شهري لمن يرغبون في توثيق حساباتهم بالعلامات الزرقاء.

أما في يوليو/تموز 2023، فقد قرر ماسك تغيير اسم تويتر بشكل تام وجعله يحمل اسم (إكس)، ولم يكتف مع ذلك بإصدار القرارات الصادمة لمستخدمي منصته.

وقال ماسك إن الشركة تخطط لتحديد سعر مخفض للجميع، وإذا اضطرت جهة ما إلى تجنيد جيوش إلكترونية فسوف تضطر إلى دفع تكلفة كبيرة لإطلاق هذه الحسابات الآلية.

السبب الذي برر به ماسك قراره لم يكن كافيًا لإقناع المستخدمين، وردّ المخرج البريطاني دانكن جونز على ماسك قائلًا “هل معنى كلامك أن أي دولة أو لوبي قوي يريد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في الرأي العام والتلاعب به لن يكون لديه ميزانية تكفي لدفع الرسوم الشهرية الصغيرة لروبوتاتهم؟”.

Because any nation or powerful lobby that wants to use social media to sway and manipulate public opinion definitely wouldn't have deep enough pockets to afford a budget for small monthly fees for their bots… https://t.co/Stmn2vJhwG

وعلّق ناشط آخر بالقول “تخيّل موقعًا تدفع له مقابل نشر محتوى مجاني عليه، مما يجذب الأشخاص إلى الموقع ويدر أموالًا لمالك الموقع، بينما لا تحصل أنت (موفر المحتوى) على أي شيء منه، حسنًا. أجد صعوبة في تخيل ذلك”.

Imagine a site where you PAY THEM to post free content, which draws people to the site and makes money for the site owner, while you (the content provider) get nothing from it.

Hmm.. I am having troubling imagining that.

— Stockspy (@Stockspy1) September 19, 2023