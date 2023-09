شاهد: قوات أرمينية تغادر مواقعها في كاراباخ بعد نفاد ذخيرتها (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية صورًا، قالت إنها تُظهر قوات أرمينية تغادر مواقعها القتالية في إقليم ناغورني كاراباخ، بعد نفاد ذخيرتها. ورصدت كاميرا طائرة مسيّرة (درون) أفرادًا وهم يمشون منفردين وسط حقول شاسعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أنار إيفازوف في مؤتمر صحفي، إنه “تم تحييد معدات عسكرية أخرى ومواقع قتالية تابعة للجانب الآخر”.

ونقلت رويترز عن مصادر أن الانفصاليين الأرمن في كاراباخ قبلوا بوقف إطلاق النار واستجابوا لشروط أذربيجان. وقالت وكالة الأنباء الأرمينية إن سلطات الإقليم قبلت مقترح قوات حفظ السلام الروسية بوقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن الانفصاليين وافقوا على شروط وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية، بعد تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد جيش أذربيجان.

ويعني اتفاق وقف إطلاق النار حل قوات الانفصاليين وسحب الأسلحة الثقيلة، حسب ما ذكرت إنترفاكس. وفي هذا الصدد، قال أرمن الإقليم إنهم وافقوا على حل التشكيلات المسلحة وانسحاب القوات الأرمينية من كاراباخ ونزع السلاح بالكامل.

As previously,the #Azerbaijani official reports&mass media again continue to disseminate false statements as if there are #Arm AF units, mil equipment, and personnel in #Nagorno_Karabakh.

MoD of #Armenia has repeatedly stated that the RA doesn't have an army in Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/VAyQMRwwRG

