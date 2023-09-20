عراقيون يتظاهرون في بغداد للمطالبة بتغيير نظام الحكم إلى رئاسي (فيديو)

خرج عشرات المتظاهرين العراقيين إلى شوارع بغداد، اليوم الأربعاء، للمطالبة بتغيير نظام الحكم إلى رئاسي.

وحمل المتظاهرون أعلام العراق ولافتات كُتب عليها “مظاهرات سلمية” و”نازل آخذ حقي”، كما رفعوا صورًا لمعتقلين، وسط حضور مكثف لقوات مكافحة الشغب من الشرطة العراقية.

واحتج المتظاهرون ضد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقالوا إنه “لم يستجب لمطالبهم السابقة”، وإنهم طيلة سنة وجوده في المنصب “لم يلمسوا منه إلا المماطلة”.

واشتكى المتظاهرون في كلمة لهم من سعر صرف الدولار والوضع الاقتصادي، قائلين إن محدودي الدخل وكل الفئات يتضررون منه بشكل كبير، وإن التقهقر “بدأ مع حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي”.

وطالب المحتجون بتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، إضافة إلى مطالب اقتصادية واجتماعية بوقف قطع الكهرباء ومعالجة أزمة شح المياه وإطلاق سراح المعتقلين.

وسجَّل الدينار العراقي، أمس الثلاثاء، هبوطًا جديدًا أمام الدولار، وسط تحذيرات من تأثير الانخفاض الجديد على أسعار المواد الغذائية المستوردة، ودعوات للبنك المركزي إلى إجراء إصلاحات مالية جديدة لدعم استقرار الدينار.

وفي مايو/أيار، لجأ البنك المركزي العراقي إلى نظام تدقيق وتحديد آليات بيع العملة، والسيطرة على الحوالات الخارجية، وزاد من معروض الدولار في الأسواق.

وفي فبراير/شباط الماضي، صدَّق مجلس الوزراء العراقي على قرار يقضي بتعديل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى 1300 دينار صعودًا من 1460 دينارًا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، بناءً على طلب الأخير.

في المقابل، قرر رئيس الوزراء تكليف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة، بعد إعفاء “مخيف” من منصبه.