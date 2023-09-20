وثّقوا لحظة رفع أول أذان.. مغاربة ينشئون مخيما يضم مسجدا للمتضررين من الزلزال (فيديو)

تتواصل جهود المجتمع المدني في المغرب، بتقديم المساعدات لأهالي القرى والمناطق المتضررة من الزلزال، حيث أطلقت جمعية “أمان الخيرية” بالشراكة مع جمعيات أخرى، مبادرة إنشاء مخيم لصالح ضحايا الزلزال من قريتي أيت مبارك وايت ابورد، ضمن إقليم الحوز.

وبحسب القائمين على إنشاء المخيم، فإن الخيام توفر المأوى للمتضررين من الزلزال وتجنبهم النوم في العراء والتعرض للأمطار، فيما خصصت خيمة كمسجد لأداء فريضة الصلاة، نظرًا لتضرر المسجد.

ووثّقت مقاطع “فيديو” تم تداوله عل نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وخارجه، مواطن الضرر الذي لحق بالمسجد، حيث تصدعت جدرانه وتضرر بشكل كبير، جراء الزلزال.

كما تداولت منصات محلية، مشاهد مصوّرة توثّق تجهيز الخيمة بسجادات الصلاة والإنارة، فيما وثّق مقطع “فيديو” آخر لحظة رفع الأذان لأول مرة في الخيمة وأداء الصلاة.

وقال إسماعيل الزاكي عضو بجمعية أمان الخيرية، إن زميله في الجمعية محمد، رفع أول أذان بالخيمة لأداء صلاة الظهر.

وتهدف الجمعية إلى نصب 32 خيمة، لإسكان عائلات القريتين، مع تخصيص بعض الخيام كمخزن وأخرى كمدرسة، وأكد “الزاكي” على أولوية تركيب المرافق الصحية، لحفظ الخصوصية، وتأمين النظافة الشخصية للأهالي.

يذكر أن منطقة الحوز جنوب غربي المغرب هي مركز الزلزال الذي ضرب المملكة مساء الجمعة 10 سبتمبر/أيلول، وامتدت دائرته لتشمل مدنًا عدة، منها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت.

وحسب مصادر رسمية مغربية، فإن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس “ريختر”، أسفر عن مقتل 2946 شخصًا وإصابة 6125 آخرين، بالإضافة إلى دمار هائل في المناطق التي ضربها.