وسط المعارك بالسودان.. الأمم المتحدة: وفاة 1200 طفل نتيجة سوء التغذية والأمراض (فيديو)

تخشى الأمم المتحدة وفاة آلاف الأطفال في السودان بسبب سوء التغذية الحاد وتفشي الأمراض في ظل العنف السائد في البلاد نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتأتي المخاوف خصوصًا بعد أن توفي نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في 9 مخيمات للاجئين في السودان منذ مايو/أيار.

وتتوقع الأمم المتحدة، حسب ما أعلنت أمس الثلاثاء، أن يموت آلاف آخرون من حديثي الولادة بحلول نهاية العام.





وقال مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (آلن مينا) إن “أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في 9 مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر (أيلول)”، مشيرًا إلى أن ذلك “يعود إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد”.

وأضاف المسؤول الأممي أن هذه المخيمات تضم بشكل رئيسي لاجئين من جنوب السودان وإثيوبيا، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تأثير الأزمة السياسية الحالية بالسودان في الوضع الصحي للأطفال.

وأشارت المفوضية إلى الإبلاغ عن 3100 حالة أخرى يُشتبه في إصابتها بالحصبة في الفترة نفسها، وأكثر من 500 حالة يُشتبه في إصابتها بالكوليرا في أجزاء أخرى من البلاد، بالإضافة إلى تفشي حمّى الضنك والملاريا.

Fears of thousands of newborn deaths by year-end.

Worsening violence.

Millions displaced or trapped in warzones. This is the heartbreaking reality in Sudan. UNICEF’s @1james_elder explains how our teams support impacted families.https://t.co/j1VrXD99sn — UNICEF (@UNICEF) September 19, 2023

أطفال وسط المعارك

ومنذ اندلاع الحرب في السودان، قُتل نحو 7500 شخص، بينهم 435 طفلًا على الأقل، حسب البيانات الرسمية، في حصيلة يرجَّح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

كما اضطر نحو 5 ملايين إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، وخصوصًا مصر وتشاد، بالإضافة إلى خروج 80% من مرافق القطاع الصحي في البلاد من الخدمة.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) للصحفيين بجنيف، أمس، إن المنظمة الأممية تخشى “وفاة الآلاف من حديثي الولادة من الآن وحتى نهاية العام نتيجة التجاهل القاسي للمدنيين وتواصل الهجوم على خدمات الصحة والتغذية”.

وأشار إلى أنه من المتوقع ولادة 333 ألف طفل في البلاد خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، وحذر من “انهيار” خدمات التغذية في البلاد نتيجة المعارك الدائرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وحذّر مسؤول اليونيسف من تسجيل “عدد غير مسبوق من الوفيات بين السودانيين الأصغر عمرًا”، وقال “نحن حقًّا على حافة الهاوية، واستمرار هذه الأوضاع سيسفر عن موت العديد والعديد من الآلاف من الأطفال”.

وقال إن “55 ألف طفل يحتاجون شهريًّا إلى العلاج من سوء التغذية الحاد”، مشيرًا إلى أنه في الخرطوم ومن بين كل خمسين مركزًا للتغذية “لا يعمل سوى أقل من واحد، وفي غرب دارفور، يعمل مركز واحد من عشرة مراكز”.

وأكدت يونيسف أنها تعاني نقصًا شديدًا في التمويل، مشيرة إلى أنها لم تتلق سوى ربع المبلغ الذي طلبته لمساعدة 10 ملايين طفل في السودان، وهو 838 مليون دولار (784 مليون يورو).