وسط المعارك بالسودان.. الأمم المتحدة: وفاة 1200 طفل نتيجة سوء التغذية والأمراض (فيديو)

تخشى الأمم المتحدة وفاة آلاف الأطفال في السودان بسبب سوء التغذية الحاد وتفشي الأمراض في ظل العنف السائد في البلاد نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتأتي المخاوف خصوصًا بعد أن توفي نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في 9 مخيمات للاجئين في السودان منذ مايو/أيار.

وتتوقع الأمم المتحدة، حسب ما أعلنت أمس الثلاثاء، أن يموت آلاف آخرون من حديثي الولادة بحلول نهاية العام.

وقال مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (آلن مينا) إن “أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في 9 مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر (أيلول)”، مشيرًا إلى أن ذلك “يعود إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد”.

وأضاف المسؤول الأممي أن هذه المخيمات تضم بشكل رئيسي لاجئين من جنوب السودان وإثيوبيا، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تأثير الأزمة السياسية الحالية بالسودان في الوضع الصحي للأطفال.

وأشارت المفوضية إلى الإبلاغ عن 3100 حالة أخرى يُشتبه في إصابتها بالحصبة في الفترة نفسها، وأكثر من 500 حالة يُشتبه في إصابتها بالكوليرا في أجزاء أخرى من البلاد، بالإضافة إلى تفشي حمّى الضنك والملاريا.

Fears of thousands of newborn deaths by year-end.

Worsening violence.

Millions displaced or trapped in warzones.

This is the heartbreaking reality in Sudan. UNICEF’s @1james_elder explains how our teams support impacted families.https://t.co/j1VrXD99sn

— UNICEF (@UNICEF) September 19, 2023