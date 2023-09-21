“إمبراطور الإعلام” روبرت مردوخ يتنحى عن رئاسة “فوكس” و”نيوز غورب”

سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الاجتماع العام المقبل لمساهمي الشركتين في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني

أعلن الملياردير الأسترالي-الأمريكي روبرت مردوخ، اليوم الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة شركتي (فوكس كوربوريشن) و(نيوز غورب) الأمريكيتين ليسلّم القيادة لابنه لوكلان.

وكتب مردوخ، الملقب بـ”إمبراطور الإعلام” والبالغ من العمر 92 عامًا، في مذكّرة للموظفين “طوال حياتي المهنية، كنت منخرطًا يوميًا في الأخبار والأفكار، وهذا لن يتغير”.

وأضاف “الوقت مناسب بالنسبة لي لتولي أدوار مختلفة، مع العلم أن لدينا فرقًا موهوبة حقًا وقائدًا شغوفًا هو لوكلان مردوخ الذي سيصبح رئيس مجلس الإدارة الوحيد لكلا الشركتين”.

ويعتزم قطب الإعلام العالمي ترك رئاسة مجموعتي “فوكس كوربوريشن”، الشركة الأم لقناة (فوكس نيوز) المحببة لدى المحافظين الأمريكيين، و”نيوز غورب”، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الاجتماع العام المقبل لمساهمي الشركتين في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، ليصبح روبرت مردوخ بعدها رئيسًا “فخريًا” للمجموعتين.

وقال لوكلان مردوخ (52 عامًا) للصحافة “نيابة عن مجلسَي إدارة فوكس ونيوز غورب وفرق الإدارة وجميع المساهمين الذين استفادوا من عمله الدؤوب، أهنِئ والدي على مسيرته الرائعة التي استمرت لأكثر من 70 عامًا”.

وأشاد لوكلان بـ”روح الريادة” لدى والده و”تصميمه الذي لا يتزعزع”، و”إرثه الدائم”، قائلًا إنه يعوّل على “نصائحه القيّمة”.

Here's how Fox News announced the news about Rupert Murdoch pic.twitter.com/eSSYslHg50 — Brian Stelter (@brianstelter) September 21, 2023

لحظة حاسمة

ويأتي تقاعد رئيس إمبراطورية “فوكس”، التي تحتل قناتها الإخبارية “فوكس نيوز” -حيث تُبث برامجها على مدار الساعة- موقعًا مركزيًا لدى المحافظين، في لحظة حاسمة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، التي يُعد فيها دونالد ترمب المرشح الأوفر حظًا للفوز بتمثيل الجمهوريين في السباق الرئاسي.

ويتقاعد الرجل التسعيني بعد 5 أشهر من اضطرار شبكة “فوكس نيوز” للموافقة على دفع مبلغ هائل بلغ 787.5 مليون دولار لشركة تصنيع آلات التصويت الإلكترونية (دومينيون فوتينغ سيستمز) لتجنب دعوى تشهير محرجة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وخلال هذه العملية، غادر تاكر كارلسون -أحد مقدمي البرامج النجوم- القناة التي فقدت بعضًا من جمهورها منذ ذلك الحين.

يذكر أن لوكلان مردوخ هو الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فوكس، التي تسيطر على الأصول التلفزيونية لعائلة مردوخ بما في ذلك “فوكس نيوز” و”فوكس سبورتس” اليمينية، وسيخلف والده رئيسًا لشركة “نيوز غورب”، الشركة الأم الخاصة بعائلة مردوخ بما في ذلك شبكة مردوخ، إلى جانب “وول ستريت جورنال” و”نيويورك بوست”.