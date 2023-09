“إمبراطور الإعلام” روبرت مردوخ يتنحى عن رئاسة “فوكس” و”نيوز غورب”

أعلن الملياردير الأسترالي-الأمريكي روبرت مردوخ، اليوم الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة شركتي (فوكس كوربوريشن) و(نيوز غورب) الأمريكيتين ليسلّم القيادة لابنه لوكلان.

وكتب مردوخ، الملقب بـ”إمبراطور الإعلام” والبالغ من العمر 92 عامًا، في مذكّرة للموظفين “طوال حياتي المهنية، كنت منخرطًا يوميًا في الأخبار والأفكار، وهذا لن يتغير”.

وأضاف “الوقت مناسب بالنسبة لي لتولي أدوار مختلفة، مع العلم أن لدينا فرقًا موهوبة حقًا وقائدًا شغوفًا هو لوكلان مردوخ الذي سيصبح رئيس مجلس الإدارة الوحيد لكلا الشركتين”.

ويعتزم قطب الإعلام العالمي ترك رئاسة مجموعتي “فوكس كوربوريشن”، الشركة الأم لقناة (فوكس نيوز) المحببة لدى المحافظين الأمريكيين، و”نيوز غورب”، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الاجتماع العام المقبل لمساهمي الشركتين في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، ليصبح روبرت مردوخ بعدها رئيسًا “فخريًا” للمجموعتين.

وقال لوكلان مردوخ (52 عامًا) للصحافة “نيابة عن مجلسَي إدارة فوكس ونيوز غورب وفرق الإدارة وجميع المساهمين الذين استفادوا من عمله الدؤوب، أهنِئ والدي على مسيرته الرائعة التي استمرت لأكثر من 70 عامًا”.

وأشاد لوكلان بـ”روح الريادة” لدى والده و”تصميمه الذي لا يتزعزع”، و”إرثه الدائم”، قائلًا إنه يعوّل على “نصائحه القيّمة”.

Here's how Fox News announced the news about Rupert Murdoch pic.twitter.com/eSSYslHg50

— Brian Stelter (@brianstelter) September 21, 2023