بعد الإفراج عن الصحفية أريان لافريلو.. نقابة الصحفيين الفرنسيين للجزيرة مباشر: الداخلية تُرهبنا (فيديو)

أفرجت الشرطة الفرنسية عن الصحفية (أريان لافريلو) التي اعتقلت على خلفية نشرها تقارير عن وثائق مسربة عن المخابرات الفرنسية.

وأكدت الصحفية الفرنسية، عبر حسابها في موقع إكس، أنه جرى إطلاق سراحها، وكتبت باللغة العربية “أنا حرة شكرا لكم”، وأرفقت بتغريدتها صورة مبتهجة وهاشتاغ “الصحافة ليست جريمة”.

وقبل الإفراج عن أريان، نظم صحفيون وحقوقيون في ميدان الجمهورية بالعاصمة باريس، وقفة تضامنية معها، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالإفراج عنها.

وكان موقع (ديسكلوز) قد نشر عام 2021 تحقيقا أثار ضجة واسعة لدى الرأي العام المحلي والعالمي بعد أن كشف تورط السلطات الفرنسية ونظيرتها المصرية في مقتل مدنيين على الحدود مع ليبيا بعملية أطلق عليها اسم “سيرلي”.

#JournalismIsNotACrime

je suis libre, merci bp pour votre soutien!

im free, thx for your support !

انا حرة ،شكرا ليكو! pic.twitter.com/kQDMbFvJUM — Ariane Lavrilleux (@AriaLavrilleux) September 20, 2023

تخويف الصحفيين

وصرح المتحدث باسم نقابة الصحفيين وسكرتيرها الأول (إيمانويل بوبارد) للجزيرة مباشر، بأن احتجاز أريان هو تهديد ومحاولة تخويف للصحفية التي قامت بعملها.

وقال خلال الوقفة التضامنية، إنها أجرت تحقيقًا جديًّا كشف تورط الدولة الفرنسية في مبيعات أسلحة لأنظمة دكتاتورية، داعيا إلى حماية مصادر الصحفيين.

وكشف المتحدث باسم نقابة الصحفيين، أن هناك حالات أخرى لصحفيين جرى استدعاؤهم وتهديدهم للكشف عن مصادرهم، وقال إن “عام 2023 ليس عامًا جيدًا لحرية الصحافة في فرنسا”.

🔴 Après 39 heures de garde à vue, notre journaliste @AriaLavrilleux vient de sortir de l'hôtel de police de Marseille, où elle était entendue par la DGSI. Merci à toutes et tous pour la vague de soutien sans précédent qui s'est exprimée. Plus d'informations à venir. pic.twitter.com/1p4yVgJLgE — Disclose (@Disclose_ngo) September 20, 2023

“فضيحة كبيرة”

أما (ما جالي سير) رئيسة تحرير موقع (ديسكلوز) الذي تعمل به الصحفية أريان لافريلو، فقد أكدت للجزيرة مباشر أن ما حدث “فضيحة كبيرة وانتهاك خطير لحرية الصحافة في فرنسا”.

من جانبها اعتبرت منظمة (مراسلون بلا حدود) التي دعت إلى وقفة للتضامن مع أريان، أن ما حدث انتهاك خطير لمبدأ سرية المصادر.

وقال (بافول سالاي) رئيس المنظمة في أوروبا والبلقان، للجزيرة مباشر إن فرنسا تقع في المركز الـ24 لحرية الصحافة على مستوى العالم من أصل 180 دولة.

وأشار إلى أن ذلك موقع جيد، لكن يظل العمل مهما لتعديل قانون الصحافة حتى يوفر الضمانات الكاملة للصحفيين في فرنسا ولحماية مصادرهم وحتى يتوقف ما يتعرضون له من ضغوط.

🔴 [DIRECT] Suivez notre conférence de presse avec @AriaLavrilleux, libérée après 39h de garde à vue par la DGSI. Avec @Disclose_ngo et @RSF_inter. ◻️ FB https://t.co/prGpm6kwCz

◻️ YT https://t.co/JU8hHvXRT4 pic.twitter.com/pIhO4tgl7K — Disclose (@Disclose_ngo) September 21, 2023

بيان استنكار

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد أصدرت بيانا استنكرت فيه احتجاز الصحفية الفرنسية وتفتيش منزلها وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها بتهمة المساس بأسرار الدفاع الوطني، معربة عن خشيتها من محاولات أجهزة الأمن تقويض سرية المصادر.

كما أكدت منظمة العفو الدولية، أن ما حدث من احتجاز أريان هجوم غير مسبوق على حرية التعبير في فرنسا. وقال (جون كلود) رئيس المنظمة للجزيرة مباشر إن الصحفية لم ترتكب أي خطأ قانوني بل قامت بعملها وكشفت تورط فرنسا في أفعال لا تحترم حقوق الإنسان.

🔴 Merci pour votre mobilisation !@AriaLavrilleux est libre ! La journaliste de @Disclose aura passé plus de 39h en garde à vue pour avoir révélé l'implication de la France dans une opération militaire en Égypte. pic.twitter.com/0aDhYfWyXZ — RSF (@RSF_inter) September 21, 2023

ووفق ما نشره موقع (ديسكلوز) الفرنسي المتخصص في التحقيقات، في بيانه عن اعتقال الصحفية أريان لافريلو، فإن قوات الأمن فتشت منزل الصحفية صاحبة التحقيق الشهير “أوراق مصر”، وجرى وضعها لاحقا في الحبس الاحتياطي.

وقال بيان الموقع إن هذه العملية هي حلقة جديدة من “مسلسل الترهيب غير المقبول ضد صحفيي ديسكلوز خصوصا بعد الكشف عن عملية سيرلي التي تورطت فيها السلطات الفرنسية بالاعتداء على مدنيين بين مصر وليبيا”، بحسب وصفه.