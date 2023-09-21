تونس.. إصابة تلاميذ بعد انزلاق حافلة مدرسية في ولاية أريانة (فيديو)

أصيب عدد من التلاميذ إصابات متفاوتة الخطورة، جراء انزلاق حافلة مدرسية في ولاية أريانة بالعاصمة تونس، أمس الأربعاء، وقد طلب وزير النقل فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وقال بيان لوزارة النقل التونسية، إن الحادث أسفر عن “تسجيل إصابات في صفوف التلاميذ متفاوتة الخطورة وإصابة السائق على مستوى الرأس وتم نقل المصابين إلى عدد من مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج”.

وبلغت عدد المصابين بحسب بيان وزارة النقل التونسية 58، وجرى نقلهم إلى مستشفيات متعددة بالعاصمة التونسية لتلقي العلاج.

وأشار البيان إلى أن حادث المرور وقع لحافلة تابعة لشركة نقل تونس وأن وزير النقل (ربيع المجيدي) زار المصابين في المستشفيات للاطمئنان على صحتهم وطلب الإسراع في فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وقال البيان “تمثل الحادث في انزلاق حافلة مزدوجة مخصصة لنقل التلاميذ بين بجاوة والمدرسة الإعدادية والمعهد الثانوي بسيدي ثابت، واصطدامها بشجرة مما تسبّب في غلق الطريق”.