“حميدتي” يوجه كلمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
21/9/2023-|آخر تحديث: 21/9/202310:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” يوجه كلمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل كلمة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
حميدتي:
- بلادنا تمر بأكبر حرب في تاريخها الحديث أشعلها قادة النظام القديم الذين يعادون التحول الديمقراطي.
- نعمل على استعادة المسار الديمقراطي لكن القوات المسلحة مع قادة النظام القديم يرفضون ذلك.
- القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان تعادي التغيير الديمقراطي.
- القوات المسلحة بدأت بشن هجمات مسلحة على قوات الدعم السريع لنقوم بالدفاع عن أنفسنا.
- نتخوف من تحول السودان إلى مسرح جديد للجماعات الإرهابية في ظل تعاون القوات المسلحة مع داعش.
- الدعم السريع على استعداد تام لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة للمدنيين.
- نجدد التزامنا بالعملية السلمية لإنهاء الحرب التي فرضت علينا من قبل القوات المسلحة السودانية والنظام السابق.
- مقاتلو قوات الدعم السريع ليست لديهم أي مشكلة مع شرفاء القوات المسلحة الذين فرض عليهم البرهان وقادة النظام القديم الحرب.
- مستعدون لبدء محادثات سياسية جادة وشاملة تؤدى إلى حل سياسي شامل وإقامة حكومة مدنية تقود البلاد نحو التحول الديمقراطي.
- نسعى إلى عودة النظام الديمقراطي وأن يكون الحكم في السودان مدنيا عبر انتخابات حرة.
- الحرب دمرت الخرطوم وتسببت في تشريد أكثر من أربعة ملايين مواطن وشردت الآلاف في دارفور وكردفان.
- تحقيق السلام الدائم في السودان يأتي عبر إنهاء العنف الذي بدأته القوات المسلحة.
- إشعال حرب 15 أبريل فعل إجرامي يقوِّض بشكل مباشر أو غير مباشر الأهداف السامية والقيم النبيلة التي تأسست من أجلها الأمم المتحدة.
- يجب أن نعمل سويا في السودان على بناء جيش جديد ومؤسسة عسكرية تخدم الشعب.
- هاتفت البرهان وفولكر بيرتس وآخرين منعا لاندلاع الحرب عقب محاصرة معسكر قواتنا جنوب الخرطوم لكنها بدأت إطلاق النار على قواتنا.
المصدر : الجزيرة مباشر