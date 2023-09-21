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“حميدتي” يوجه كلمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

21/9/2023-|آخر تحديث: 21/9/202310:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” يوجه كلمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل كلمة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

حميدتي:

  • بلادنا تمر بأكبر حرب في تاريخها الحديث أشعلها قادة النظام القديم الذين يعادون التحول الديمقراطي.
  • نعمل على استعادة المسار الديمقراطي لكن القوات المسلحة مع قادة النظام القديم يرفضون ذلك.
  • القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان تعادي التغيير الديمقراطي.
  • القوات المسلحة بدأت بشن هجمات مسلحة على قوات الدعم السريع لنقوم بالدفاع عن أنفسنا.
  • نتخوف من تحول السودان إلى مسرح جديد للجماعات الإرهابية في ظل تعاون القوات المسلحة مع داعش.
  • الدعم السريع على استعداد تام لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة للمدنيين.
  • نجدد التزامنا بالعملية السلمية لإنهاء الحرب التي فرضت علينا من قبل القوات المسلحة السودانية والنظام السابق.
  • مقاتلو قوات الدعم السريع ليست لديهم أي مشكلة مع شرفاء القوات المسلحة الذين فرض عليهم البرهان وقادة النظام القديم الحرب.
  • مستعدون لبدء محادثات سياسية جادة وشاملة تؤدى إلى حل سياسي شامل وإقامة حكومة مدنية تقود البلاد نحو التحول الديمقراطي.
  • نسعى إلى عودة النظام الديمقراطي وأن يكون الحكم في السودان مدنيا عبر انتخابات حرة.
  • الحرب دمرت الخرطوم وتسببت في تشريد أكثر من أربعة ملايين مواطن وشردت الآلاف في دارفور وكردفان.
  • تحقيق السلام الدائم في السودان يأتي عبر إنهاء العنف الذي بدأته القوات المسلحة.
  • إشعال حرب 15 أبريل فعل إجرامي يقوِّض بشكل مباشر أو غير مباشر الأهداف السامية والقيم النبيلة التي تأسست من أجلها الأمم المتحدة.
  • يجب أن نعمل سويا في السودان على بناء جيش جديد ومؤسسة عسكرية تخدم الشعب.
  • هاتفت البرهان وفولكر بيرتس وآخرين منعا لاندلاع الحرب عقب محاصرة معسكر قواتنا جنوب الخرطوم لكنها بدأت إطلاق النار على قواتنا.
المصدر : الجزيرة مباشر