ضحايا وركام يتطاير.. هكذا بدت مقاطعة جيانغسو بعد زوبعة قوية ضربت شرقي الصين (فيديو)

سجلت الصين أمطارًا غزيرة قياسية وأسابيع من الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف

قالت وسائل إعلام صينية حكومية، الأربعاء، إن زوبعة هي الأحدث في سلسلة ظواهر جوية قصوى شهدتها البلاد، ضربت مناطق في شرق الصين ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وقالت قناة “سي سي تي في” الحكومية إن “زوبعة قوية ضربت بعد ظهر، الثلاثاء، سوتشيان في مقاطعة جيانغسو، ما تسبب بسقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات في مناطق معينة”.

ووفقًا “لإحصاءات أولية” أشارت لها القناة تضرر أكثر من 5500 شخص ودُمر 137 منزلًا، وقالت وسائل إعلام رسمية إن أكثر من 400 شخص نُقلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وأظهرت لقطات “فيديو” نشرتها صحيفة “الشعب اليومية” الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي تطاير الركام فوق المباني السكنية بفعل الرياح القوية، بينما تناثرت لافتات متساقطة وأشياء أخرى في الشوارع.

وسجلت الصين أمطارًا غزيرة قياسية وأسابيع من الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف، بينما يؤكد علماء أن الظواهر المناخية القصوى، على غرار الزوابع، تتفاقم بسبب تغير المناخ.

وفي 2016 قتل ما لا يقل عن 98 شخصًا في جيانغسو، وسوّيت قرى كاملة بالأرض بعد أن اجتاحت المنطقة رياح بقوة إعصار هي الأعنف منذ نصف قرن.