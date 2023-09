قتلى وجرحى.. أوكرانيا تحذّر من “أشهر صعبة” بعد هجوم صاروخي روسي “هائل” (فيديو)

حذرت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الخميس، من “أشهر صعبة مقبلة” بعد ما وصفته بأنه “هجوم صاروخي روسي هائل” خلال الليل استهدف مدنا على امتداد مساحة البلاد وأدى إلى مقتل شخصين على الأقل في خيرسون.

وقال مسؤولون إن روسيا شنت هجوما جويا مكثفا على العاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية اليوم الخميس؛ مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصا وإلحاق أضرار بمنشآت للبنية التحتية في أنحاء البلاد.

وقال مساعد مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية “الليلة، شنت روسيا هجوما هائلا على أوكرانيا. تنتظرنا أشهر صعبة مقبلة. روسيا ستواصل مهاجمة منشآت الطاقة والمنشآت الأساسية الأوكرانية”.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات في كييف، اعتراض 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها موسكو ليلة الخميس، على مدن عدة في أوكرانيا.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت 36 من 43 صاروخا أطلقتها، مشيرا إلى أن الصواريخ أُطلقت على مراحل عدة، من 10 طائرات حربية روسية.

Fragments of a destroyed russian missile hit a hotel in the center of Cherkasy. Eight people have been injured.

وقتل شخصان بضربات روسية استهدفت مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلنه اليوم الخميس حاكم المنطقة، وذلك في سياق سلسلة ضربات ليلية طالت مناطق على امتداد البلاد أبرزها العاصمة كييف.

وقال الحاكم إن الجيش الروسي قصف أحياءً سكنية في خيرسون، وأن “المعلومات تؤكد سقوط قتيلين حتى الآن إضافة إلى 5 جرحى”، وأوضح أن 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى أحدهم إصابته خطرة وأن الخامس عولج في المكان.

واستهدفت روسيا مناطق أوكرانية عدة ليلًا، منها كييف حيث أصيب 7 أشخاص بجروح، بحسب ما قال رئيس بلدية العاصمة (فيتالي كليتشكو).

وأفاد قائد الإدارة العسكرية للعاصمة سيرغي بوبكو بأن شظايا الصواريخ الروسية التي تم اعتراضها فوق كييف، سقطت على مقاطعات عدة في العاصمة، وقال إن روسيا نفّذت الهجمات باستخدام “صواريخ كروز”.

وأكد (فيتالي كوفال) حاكم منطقة ريفنه في غرب أوكرانيا اليوم الخميس، ان هجوما روسيًّا بالصواريخ في وقت مبكر من الصباح أصاب منشآت للبنية التحتية للطاقة وأخرى مدنية.

Russian air defenses destroyed 19 unmanned aerial vehicles over the Black Sea and Crimea and another three over the Belgorod, Kursk and Oryol regions this night, the Russian Defense Ministry reported:https://t.co/Jx3hcqAr6U pic.twitter.com/QpzmJnZk86

— TASS (@tassagency_en) September 21, 2023