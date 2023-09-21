لم تبقَ له سوى ثياب المدرسة.. ليبي ينعى أبناء أخيه الصغار بعدما خطفهم الفيضان (فيديو)

تحوّلت بهجة العودة إلى المدارس في مدينة درنة الليبية إلى كابوس اختطف أرواح مئات الطلاب، بعد الفيضانات التي ضربت المدينة، وخلّفت آلاف القتلى ودمارًا كبيرًا في الممتلكات.

وكشف تسجيل مصور تم تداوله على مواقع التواصل قبل أيام، صورًا لملابس أطفال جديدة، كانت من المفترض أن تكون لباسهم للعام الدراسي 2023/2024، لكن الكارثة كانت أقوى، وأخذت الأطفال وأبقت على ملابسهم متلطخة بالطين.

وأظهر شاب في المقطع المؤثر صور الملابس، وقال إنها لأبناء أخيه الذين توفاهم الله إثر الفيضانات، مشيرًا إلى أنه حتى مدرستهم دمرت بالكامل.

وتسبب انهيار سدّين بمدينة درنة في مصرع وفقدان آلاف الأشخاص، في كارثة غير مسبوقة بتاريخ ليبيا.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار “دانيال” مناطق عدة شرقي ليبيا مخلّفًا دمارًا كبيرًا، سارعت على إثره العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف، خاصة في درنة.