أوكرانيا تقصف بالصواريخ مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود (شاهد)

قتل جندي روسي على الأقل بقصف صاروخي أوكراني للمقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود في “سيفاستوبول” بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الجمعة، على تلغرام “أسقطت الدفاعات الجوية خمسة صواريخ. أصيب المبنى التاريخي للمقر العام لأسطول البحر الأسود بأضرار جراء الهجوم. بحسب المعلومات المتوافرة، قتل جندي”.

من جانبه، أعلن حاكم سيفاستوبول الذي نصبته موسكو، ميخائيل رازفوجيف، أن “جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا”، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتشن أوكرانيا هجمات متكررة على شبه جزيرة القرم -التي استولت عليها روسيا وضمتها في 2014- منذ اندلاع الحرب قبل 19 شهرا.

وأفادت وكالة تاس الرسمية الروسية، أن عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان. وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى تشتعل فيه النيران.

وقالت السلطات الروسية إنها تخشى وقوع هجوم جديد، ودعت السكان إلى توخي الحذر.

وقال رازفوجيف “أطلب منكم التزام الهدوء وعدم نشر صور أو مقاطع فيديو” لمكان وقوع الهجوم، حيث تنشط خدمات الطوارئ.

وأضاف في منشور آخر أنه “من المحتمل وقوع هجوم جديد. لا تأتوا إلى وسط المدينة، ابقوا داخل المباني. وبالنسبة لأولئك القريبين من مقر الأسطول، توجهوا إلى الملاجئ في حال سماع صفارات الإنذار”.

ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول، وهو أحد مراكز قيادة العمليات الروسية ضد أوكرانيا.

وفي 31 يوليو/تموز 2022، أصيب 6 أشخاص بجروح جراء ضربة بطائرة مسيّرة متفجرة لهذا المقر، وهو مبنى أبيض مهيب على الطراز الكلاسيكي، يقع في وسط سيفاستوبول بالقرب من حدائق ومتاحف يقصدها العديد من الأشخاص.

وتُستهدف شبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول خصوصًا، منذ أسابيع عدة بهجمات أوكرانية تنفذها مسيّرات على سفن وبنى تحتية عسكرية في تحدٍّ للدفاعات البحرية والجوية الروسية.

وتؤدي شبه جزيرة القرم دورًا أساسيًّا في إمداد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، وفي سيطرة روسيا على السواحل الأوكرانية على البحر الأسود وبحر آزوف.