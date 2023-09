اتهامات لسلطات شرق ليبيا بالتضييق على الصحفيين واعتقال النشطاء (فيديو)

أثار التضييق الذي مارسته السلطات شرق ليبيا على الصحفيين والنشطاء المشاركين في المظاهرات بمدينة درنة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدانته منظمة العفو الدولية.

واستنكر رواد مواقع التواصل منع الصحفيين من ممارسة واجباتهم المتمثلة في إيصال الحقيقة إلى العالم، كما أدانوا موجة الاعتقالات التي طالت مشاركين بالمظاهرات ممن تضرروا من السيول التي ضربت المدينة، معتبرين ذلك تكميمًا للأفواه ومنعًا للمواطنين من حقهم في الوصول إلى المعلومة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن صحفيًا على الأقل اختفى لمدة 3 أيام بعد بث مباشر من مدينة درنة دعا فيه لمساءلة المتهمين المسؤولين عن كارثة انهيار السدين.

وأضافت المنظمة أنه يجب على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن ترفع فورًا جميع القيود غير الضرورية المفروضة على الصحفيين، وأن تسهل إيصال المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية المتضررة في مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات.

''Instead of focusing on facilitating humanitarian access to all affected communities, the Libyan Arab Armed Forces are resorting once again to their well-honed machinery of repression to silence criticism and evade responsibility' – Diana Eltahawy#Libyahttps://t.co/bTTGaadsE6

