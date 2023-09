اختراق يعرقل عمل الأنظمة الرقمية في المحكمة الجنائية الدولية

فصلت المحكمة الجنائية الدولية، أغلب أنظمتها المتصلة بالإنترنت، بعد وقوع حادث اختراق.

وقالت مصادر ومحامون يعملون في المحكمة الجنائية الدولية لرويترز أمس الخميس إن المحكمة تعمل الآن في ظل قيود شديدة على أنظمتها الرقمية بعد وقوع الاختراق.

وذكر محاميان بالمحكمة ومصدر مقرب منها، أن المحكمة فصلت أغلب أنظمتها المتصلة بالإنترنت وأن الموظفين لا يمكنهم الوصول إلى البريد الإلكتروني، كما أن الذين يعملون عن بعد لا يمكنهم الوصول إلى الوثائق.

📢 #ICC Prosecutor @KarimKhanQC will discuss the need for partnerships & collective action in investigating & prosecuting cybercrimes. #UNGA78 side event w/ @ForeignPolicy Analytics. 📺Register to watch now⤵️ https://t.co/n7JPFzkfzK

وأعلنت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، لأول مرة عن وقوع “حادث أمن سيبراني” يوم الثلاثاء، وقالت إنها “تحاول ضمان استمرار العمل الأساسي للمحكمة”، ولم يعلق متحدث باسم المحكمة على الأمر يوم الخميس.

واستؤنفت أمس الخميس جلسات في محاكمة لرجلين متهمين بقيادة مليشيا هاجمت مدنيين مسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال المحامي جيرت-يان كنوبس الموكَّل عن باتريس-إدوارد نجايسونا، أحد المشتبه فيهم “بصفتنا فريق الدفاع، لدينا قدرة محدودة للوصول إلى أنظمة المحكمة”، وكان كنوبس حاضرا في المحكمة يوم الخميس.

وقالت ميلين دميتري الموكَّلة عن ألفريد ييكاتوم، إنها تتبادل المعلومات مع أطراف أخرى باستخدام أجهزة تخزين إلكتروني محمولة وملفات ورقية.

ويعني هذا توصيل المعلومات بشكل شخصي من مكتب إلى آخر في ظل توقف عمل نظام مشاركة الملفات الإلكترونية والبريد الإلكتروني كما كان معتادا في المحكمة.

In July, Prosecutor Khan announced that his Office commenced investigations in relation to incidents occurring in #Darfur in the context of the present hostilities.

This follows the Office's investigation into crimes in #Darfur since 2002.

For more ⤵️https://t.co/WCx9J32cBy

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) September 21, 2023