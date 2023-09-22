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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الحي في بلدة غرب جنين (فيديو)

الشاب الشهيد عبد الله عماد أبو الحسن (مواقع التواصل)
22/9/2023

استشهد فجر اليوم الجمعة الشاب الفلسطيني (عبد الله عماد أبو الحسن) من بلدة اليامون غرب جنين، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحامها المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الله، متأثرا بإصابته، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة قرية كفردان غرب جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات اندلعت في بلدة كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز اتجاه الشبان.

وأصيب الشاب عبد الله خلال المواجهات مع قوات الاحتلال برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء استشهاده.

واقتحمت قوة إسرائيلية بلدة كفردان قرب جنين بعدد كبير من الآليات العسكرية وداهمت عددا من المنازل، فاندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد

من جانبها، نعت حركة الجهاد الإسلامي، الشهيد الفلسطيني الشاب عبد الله أبو حسن من بلدة اليامون.

وقالت في بيان “️تزف حركة الجهاد إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: عبد الله عماد أبو حسن (18 عامًا) من بلدة اليامون ومن مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام بلدة كفردان غرب جنين”.

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين يوم الأربعاء الماضي، وهم: عطا ياسر عطا موسى (29 عاما) ومحمود علي نافع السعدي (23 عاما) ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، والطفل رأفت عمر خمايسة (15 عاما).

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد إثر اقتحامات متكررة للجيش الإسرائيلي واعتداءات لمستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية