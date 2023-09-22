استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الحي في بلدة غرب جنين (فيديو)

استشهد فجر اليوم الجمعة الشاب الفلسطيني (عبد الله عماد أبو الحسن) من بلدة اليامون غرب جنين، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحامها المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الله، متأثرا بإصابته، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة قرية كفردان غرب جنين.

تغطية صحفية: "تشييع جثمان الشهيد عبد الله عماد أبو حسن؛ الذي ارتقى متأثرًا برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفرذان غرب جنين". pic.twitter.com/GVeXbC5MRX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 22, 2023

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات اندلعت في بلدة كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز اتجاه الشبان.

وأصيب الشاب عبد الله خلال المواجهات مع قوات الاحتلال برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء استشهاده.

واقتحمت قوة إسرائيلية بلدة كفردان قرب جنين بعدد كبير من الآليات العسكرية وداهمت عددا من المنازل، فاندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

تغطية صحفية: "ارتقاء الشاب عبدالله عماد أبو حسن من بلدة اليامون، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفردان بجنين". pic.twitter.com/5Hi3tDSl1n — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 22, 2023

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد

من جانبها، نعت حركة الجهاد الإسلامي، الشهيد الفلسطيني الشاب عبد الله أبو حسن من بلدة اليامون.

وقالت في بيان “️تزف حركة الجهاد إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: عبد الله عماد أبو حسن (18 عامًا) من بلدة اليامون ومن مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام بلدة كفردان غرب جنين”.

🔴 *متابعة صفا|* بيان نعي حركة الجهاد الإسلامي لشهيدها عبد الله أبو حسن

▪️تزف حركة الجهاد إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: عبد الله عماد أبو حسن (18 عاماً) من بلدة اليامون، ومن مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام بلدة كفردان… — وكالة صفا (@SafaPs) September 22, 2023

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين يوم الأربعاء الماضي، وهم: عطا ياسر عطا موسى (29 عاما) ومحمود علي نافع السعدي (23 عاما) ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، والطفل رأفت عمر خمايسة (15 عاما).

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد إثر اقتحامات متكررة للجيش الإسرائيلي واعتداءات لمستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.