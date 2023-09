الرئيس الصيني: سنقيم شراكة استراتيجية جديدة مع سوريا

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الجمعة، معلنًا أنهما سيكشفان عن “شراكة استراتيجية” جديدة.

وبدأ الأسد، أمس الخميس، أول زيارة رسمية للصين منذ نحو 20 عامًا، على أمل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى “مستوى جديد”، وفقًا لبيجين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ شي والأسد التقيا في مدينة هانغتشو الواقعة في شرق الصين بعد ظهر الجمعة.

وزار الأسد الصين في 2004 للقاء الرئيس الصيني آنذاك هو جين تاو. وكانت هذه أول زيارة يجريها رئيس سوري للصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956.

وقال شي وفق تقرير لشبكة “سي سي تي في” التلفزيونية الرسمية عن الاجتماع، “سنعلن بصورة مشتركة اليوم إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا، التي ستصبح محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية”.

وأضاف “في مواجهة الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، الصين مستعدّة لمواصلة العمل مع سوريا، والدعم القوي المتبادل بينهما، وتعزيز التعاون الودّي، والدفاع بشكل مشترك عن الإنصاف والعدالة الدوليين”.

Syrian President Bashar al-Assad arrived in Hangzhou city of east China's Zhejiang Province on Thursday to attend the opening ceremony of the 19th Asian Games and relevant activities. #AsianGames2023 https://t.co/r2RSrB4VU1 pic.twitter.com/ZtOMh3yilK

— CCTV+ (@CCTV_Plus) September 21, 2023