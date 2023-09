بريطانيا.. ثلاثة أرباع النساء الناجيات من الاغتصاب يؤكدن أن رد الشرطة أضر بصحتهن النفسية

كشفت دراسة بريطانية أن ثلاثة أرباع من النساء المشاركات في أكبر استطلاع على الإطلاق للنساء الناجيات من الاغتصاب والاعتداء الجنسي في إنجلترا وويلز، أن صحتهن العقلية والنفسية تضررت “كنتيجة مباشرة لما فعلته الشرطة، أو فشلت في القيام به”.

وأوضح الاستطلاع، الذي موّلته وزارة الداخلية البريطانية أن هناك إخفاقات متعددة في ضبط الجرائم الجنسية الخطيرة، وأن “عددًا لا يحصى من المشارِكات أكدن أن المغتصبين استمروا في الاعتداء الجنسي مرة أخرى ضدهن أو ضد آخرين، لأن الشرطة لم تأخذ تقاريرهن على محمل الجد”.

ووصفت النساء شعورهن بالصدمة بسبب تجربتهن مع الشرطة أكثر مما شعرن به بسبب الاغتصاب الأصلي، وكتبت إحدى النساء “أنا أخاف من الشرطة أكثر من أن أتعرض للاغتصاب مرة أخرى”.

وقال 14% فقط من المشاركات إنهن شعرن بأمان أكبر نتيجة لما فعلته الشرطة، بينما قال 39% إنهن شعرن بقدر أقل من الأمان.

وقالت أندريا سيمون، مديرة تحالف إنهاء العنف ضد المرأة، إن الاستطلاع أظهر أن نظام العدالة الجنائية “غالبًا ما يكون غير منصف للنساء الناجيات من الاغتصاب”، مشيرة إلى الأمر يتعلق بقضية حقوق الإنسان.

واستمع الاستطلاع، الذي أجراه فريق في جامعة سيتي بلندن، إلى 190 ناجية اخترن عدم إبلاغ الشرطة، وكان السبب الأكثر شيوعًا هو شعورهن بالخجل والإحراج، يليه الخوف من عدم تصديقهن، وانعدام الثقة في الشرطة.

وخلص الاستطلاع إلى أن 42% من المشاركات اللواتي ذهبن إلى الشرطة لم يشعرن بالتصديق، وشعر نصفهن فقط أن الضباط كانوا محترمين ولطفاء، بينما قال 31% إنهن لا يشعرون دائمًا بالأمان مع الضباط.

