بعد ثبوت تعذيبه أثناء اعتقاله.. محكمة أمريكية ترفض محاكمة أحد المتهمين بهجمات 11 سبتمبر

اعتبرت المحكمة العسكرية الأمريكية في غوانتانامو، أمس الخميس، أنه لن يكون بإمكانها محاكمة رمزي بن الشيبة -وهو أحد المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001- بسبب التبعات النفسية لتعذيبه خلال اعتقاله.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فقد كان من المقرر أن يمثل اليمني رمزي بن الشيبة (51 عاما) مع أربعة متهمين آخرين في محاكمة يواجهون فيها عقوبة الإعدام.

غير أن القاضي العسكري الكولونيل ماثيو ماكول اعتبر أن وضعه النفسي يمنعه من الدفاع عن نفسه، وفق التقرير الصحفي.

واعتبر الأطباء النفسيون العسكريون أن حالته تجعله “غير قادر على فهم طبيعة الإجراء المتخذ في حقّه وعلى التعاون بصورة منطقية” مع فريق دفاعه، بحسب الصحيفة.

وشخّص الأطباء في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا، إصابة ابن الشيبة باضطراب ما بعد الصدمة وأعراض نفسية ثانوية مثل اضطراب التوهّم.

ويشكو بن الشيبة منذ سنوات بحسب الصحيفة من أن “قوى خفية تعذّبه، فتجعل زنزانته وسريره يرتجّان وتلسع أعضاءه التناسلية وتحرمه من النوم”.

وأكد محاميه أن موكله عانى تعذيبًا بأيدي عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وأصيب باعتلال نفسيّ نتيجة ما تطلق عليه الـ(سي آي إيه) اسم “تقنيات الاستجواب المشددة”، التي تتضمن الضرب والحرمان من النوم والإيهام بالغرق.

BREAKING NEWS: A military judge just excluded a defendant in the 9/11 case who was tortured by the CIA from the death-penalty trial. The judge adopted a finding that the prisoner at Guantanamo Bay is too psychologically damaged to help defend himself. https://t.co/aDbywHIbzZ

— Carol Rosenberg (@carolrosenberg) September 21, 2023