تونس.. اعتقال رسام الكاريكاتير الشهير توفيق عمران بعد انتقاده رئيس الحكومة

اعتقلت أجهزة الأمن التونسية أمس الخميس، رسام الكاريكاتير التونسي الشهير توفيق عمران، على خلفية انتقاده رئيس الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوقِف عمران احتياطيا بشبهة “الإساءة إلى الغير” بعد نشر رسمَين ينتقدان رئيس الحكومة أحمد الحشاني.

واقتيد الرسام (64 عاما) إلى مركز الشرطة في منطقة (مقرين) حيث خضع خلال 3 ساعات لاستجواب بشأن رسمَي كاريكاتير نُشرا أوائل أغسطس/آب على صفحته “عمران كارتونز” ينتقدان اختيار الحشاني لمنصب رئيس الحكومة، ثم قررت النيابة العامة توقيفه احتياطيا إثر الاستجواب.

واشتهر عمران منذ ثمانينيات القرن الماضي برسومه ذات الطابع السياسي.

وقوبِل توقيفه بانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي عبّر عنها عدد من شخصيات المجتمع المدني مندّدين بالاعتقال الذي اعتبروه “اعتداءً على الحريات”.

وطالب نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي بـ”الإفراج الفوري” عن الرسام.

وقالت النقابة إن “إيقاف توفيق عمران عبث وقمع وتعسف وإساءة كبيرة لتونس وتشويه لصورتها أمام العالم”. واتهمت الرئيس التونسي قيس سعيّد بالتحريض على المعارضين.

ودعت النقابة “أنصار الحرية من صحفيين ونشطاء وحقوقيين والمؤمنين بالكلمة الحرة إلى المشاركة الجمعة في وقفة تضامنية مع الرسام توفيق عمران أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس”.

وتندد نقابة الصحفيين ومنظمات غير حكومية محلية ودولية بانتظام بتراجع الحريات في تونس منذ تولي سعيّد كلّ السلطات في البلاد في 25 يوليو/ تموز 2021.

وكذلك تندد هذه المنظمات بـ”ترهيب” الصحفيين عبر ملاحقات قضائية وتوقيفات “سياسية بحتة”.

وتعهد الرئيس سعيّد بضمان حرية التعبير منذ إعلان التدابير الاستثنائية قبل عامين وتوسيع صلاحياته على رأس السلطة، لكن منظمات حقوقية تشكو من قيود عبر المراسيم وملاحقة الصحفيين والمدونين عبر القضاء ومنع تداول المعلومات.