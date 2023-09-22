“زلة محرجة”.. بايدن ينسى مصافحة لولا دا سيلفا (فيديو)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية حالة من السخرية والجدل عقب موقفَين تعرض لهما الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء في نيويورك.

وفي مشهدٍ لفت أنظار المتابعين، بنهاية مؤتمر حول حقوق العمال، صافح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت أنجبو، الرئيس بايدن ثم صافح الرئيس لولا دا سيلفا.

وعندما همّ الرئيس البرازيلي بالتوجه نحو بايدن لمصافحته قبل أن يغادر المنصة، سبقه الأخير بالمغادرة دون مصافحته، وبدت على الرئيس البرازيلي علامات الانزعاج قبل أن يغادر هو الآخر.

WATCH: Biden forgets to shake hands with Brazil's President, salutes news reporters instead pic.twitter.com/jpTTYUOkOe — Breaking911 (@Breaking911) September 20, 2023

وفي موقف ثانٍ سَبَق هذا الموقف، قال الرئيس البرازيلي أثناء افتتاح خطابه: “بدايةً، أود أن أرحب بالرئيس بايدن، وأن أقول له: هل تسمعني أيها الرئيس بايدن؟ هذه لحظة تاريخية للبرازيل وللولايات المتحدة. أيها الرئيس بايدن هل سمعتني؟”.

LULA: “Can you hear me President Biden?!” BIDEN: ………. LULA: “President Biden can you hear me??” pic.twitter.com/s8ZTN6HwGi — ALX 🇺🇸 (@alx) September 20, 2023

وما استدعى الرئيس البرازيلي تكرار سؤاله أكثر من مرة، هو أن الرئيس الأمريكي بدا منشغلًا بشيء ما بيده أثناء خطاب دا سيلفا.

وتداول متفاعلون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع “الفيديو” التي توثق الموقفَين، ساخرين من المواقف المتكررة التي أقحم فيها بايدن نفسه بشكل محرج.

وكتبت الناشطة ويندي باترسون: “إنه لم ينتظر مغادرة أي منهما المنصة أيضًا. انظروا إليه وهو لا يعرف كيف ينزل عن المنصة بالطريقة نفسها التي صعد بها عليها. كم هذا محرج”.

He didn't wait for either of them to walk on stage either. Watch he doesn't know how to get off the stage the same way he went on it and walks around behind it alone How embarrassing. https://t.co/3aRolNUlKT — Wendy Patterson (@wendyp4545) September 21, 2023

ودوّن إريك دافيس: “يحاول زعيم البرازيل الاقتراب ببطء ثم يدرك أن جو قد توجّه بالفعل إلى سريره”.

Brazils leader slowly attempts to approach and then realizes Joe is already headed for his bed. https://t.co/TXDv6172df — Eric Davis (@NotALeftistLib) September 21, 2023

وقال أندرو سترينج: “يمكنك أن تعرف من خلال إشارة اليد التي يقوم بها الرئيس البرازيلي، أنه يقول بعقله: يا له من مهرج”.

You can tell by the hand gesture the president from Brazil makes that he’s thinking “what a Fuckin clown” 😂😂😂 https://t.co/KlvADiFDXa — Andrew Strange (@astrange42086) September 21, 2023

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الرئيس بايدن البالغ من العمر 81 سنة على سقطات بروتوكولية، فقد سبق أن أنهى أحد خطاباته بجملة “ليحفظ الله الملكة” في إشارة لملكة بريطانيا، كما تحدث في خطاب رسمي آخر عن خسارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحرب في العراق، وهو ما اعتبر برأي المراقبين مؤشرًا على تقدم الرئيس في العمر، وعدم قدرته على تأدية مهامه الرئاسية على أكمل وجه.