سبائك ذهبية وآلاف الدولارات.. قصة اتهام سيناتور أمريكي بارز وزوجته بالفساد وتلقي رشاوى من الحكومة المصرية

يواجه السيناتور الأمريكي البارز بوب مينينديز (69 عامًا) وزوجته نادين أرسلانيان تهمًا في قضايا فساد وتلقي الرشاوى من 3 رجال أعمال ولاية نيوجيرسي -أحدهم المصري وائل حنا- بغرض حمايتهم وإثرائهم، كما تضمنت لائحة الاتهام “مساعدة الحكومة المصرية”.

وأفادت لائحة الاتهام، التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن “السيناتور الديمقراطي ساعد حنا في الحفاظ على عقده الاحتكاري بتوريد اللحوم الحلال إلى مصر من خلال الضغط على مسؤول في وزارة الزراعة الأمريكية”.

وأوضحت اللائحة أن مينينديز، وبحكم منصبه القيادي في وزارة الخارجية “كان له تأثير على قرارات الإدارة الأمريكية بشأن المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي وغيرها من المساعدات لصالح الحكومة المصرية”.

التمويل العسكري لمصر

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر استنادًا إلى تقارير أمريكية، بأن نادين أرسلانيان عرّفت مينينديز على وائل حنا، عام 2018، في عشاء دفع ثمنه الأخير، وبدأت خلاله المناقشات بشأن التمويل العسكري الأمريكي لمصر.

وقالت التقارير إن حنا أدرج اسم زوجة مينينديز في كشوف الرواتب الصادرة عن شركته، وفي مارس/آذار 2018 “التقى مينينديز بمسؤول مصري في اجتماع بمكتبه بمجلس الشيوخ نسّقته نادين وحنا، وتضمن التمويل العسكري الأجنبي لمصر”.

وكانت مصر في ذلك الوقت واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن وزارة الخارجية حجبت 195 مليون دولار عام 2017، وألغت مساعدات إضافية قدرها 65.7 مليون دولار حتى يطرأ تحسن في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.

عاجل | مكتب المدعي العام بمانهاتن يتهم السيناتور روبرت مينينديز وزوجته بقبول رشى مقابل حماية وإثراء 3 رجال أعمال ومساعدة الحكومة المصرية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 22, 2023

وأوضح التقرير أن مينينديز التقى بوائل حنا مرة أخرى في 6 مايو/أيار 2018، وفي وقت لاحق من اليوم ذاته طلب السيناتور الأمريكي من وزارة الخارجية الأمريكية معلومات بشأن عدد العاملين في السفارة الأمريكية لدى القاهرة وجنسيتاهم.

وأضاف “رغم أن هذه المعلومات لم تكن سرية إلا أنها اعتبرت حساسة للغاية، لأنها يمكن أن تثير مخاوف أمنية إذا تم الكشف عنها لجهات أجنبية أو إذا تم نشرها للعامة”.

التقارير الأمريكية أشارت إلى أن مينينديز أرسل رسالة نصية بالمعلومات إلى نادين، في اليوم التالي، وكتب في عنوانها “لمعلوماتك فقط”، فيما حوّلتها الأخيرة إلى حنا الذي أرسلها بدوره إلى مسؤول مصري ومفادها أنه “رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر”.

احتكار سوق اللحوم

وتقول لائحة الاتهام الأمريكية، إن “الحكومة المصرية منحت الشركة الناشئة في نيوجيرسي (أي إس إي جي حلال) المملوكة إلى وائل حنا احتكار إصدار شهادات الحلال للصادرات الأمريكية من اللحوم إلى مصر من المواد الغذائية بعد أن كانت الحكومة المصرية تسمح لأربع شركات على الأقل بالعمل في المجال ذاته”. الأمر أثار قلق وزارة الزراعة الأمريكية خاصة وأن الشركة الجديدة ليس لديها خبرة معروفة في شهادات الحلال، كما أن احتكارها لهذا النوع من الشهادات قد يؤثر في السوق الأمريكية.

وأضافت لائحة الاتهام أن السيناتور الديمقراطي ضغط على مسؤول في وزارة الزراعة الأمريكية من أجل تسهيل عمل شركة وائل حنا.

ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن على طلب وكالة “رويترز” للتعليق.

عاجل | مكتب المدعي العام بمانهاتن: السيناتور روبرت مينينديز استخدم نفوذه لعرقلة تحقيقات جنائية وفيدرالية والتأثير على النائب العام — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 22, 2023

سبائك وآلاف الدولارات

ويواجه مينينديز وزوجته 3 تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.

وقال المدعي الفدرالي في نيويورك إن منينديز وزوجته متهمان بتلقي رشاوى بمئات آلاف الدولارات من رجال الأعمال الثلاثة بين عامي 2018 و2022.

وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك ذهبية استولى عليها المحققون من منزل مينينديز بالإضافة إلى أظرف مليئة بالنقود عثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز ومعلقة في خزانته، وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقدًا في منزله.

عاجل | مكتب المدعي العام بمانهاتن: السيناتور روبرت مينينديز استخدم نفوذه لعرقلة تحقيقات جنائية وفيدرالية والتأثير على النائب العام — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 22, 2023

وأضافوا أن الرشاوى شملت إلى جانب الأموال النقدية والذهب سداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة، وقال المدعي العام الأمريكي في مانهاتن داميان وليامز، إن “هذا التحقيق مستمر بلا انقطاع، لم نفرغ منه بعد، وأريد أن أشجع أي شخص لديه معلومات على المجيء وتقديمها بسرعة”.

أما بالنسبة لرجلَي أعمال آخرين هما خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتُهم منينديز بإعطائهما وعودًا باستخدام نفوذه للتدخل في محاكمات منفصلة لوزارة العدل متعلقة بهما.

ليست الأولى

وقال مينينديز في بيان إن المدعين أساءوا وصف عمل روتيني من أعمال التشريع، وأضاف “تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة، والحقائق ليست كما عرضت”.

وقال محامي نادين مينينديز إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات، وإنها ستدافع عن نفسها بقوة ضد هذه الاتهامات في المحكمة.

ومن المتوقع أن يمثل السيناتور والمتهمون الأربعة الآخرون أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الأربعاء المقبل.

عاجل | السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز يرفض الاتهامات الفيدرالية ضده ويقول إنها لا أساس لها من الصحة وتأتي في إطار حملة تشويه ضده — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 22, 2023

ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز التي تتضمن منزلًا في نيوجيرسي وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019 ونحو 566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية، وأموالًا في حساب بنكي.

وتعد القضية التهديد القضائي الثاني خلال عقد لمنينديز الذي يشغل مقعده في مجلس الشيوخ منذ عام 2006، وفي المرة الأولى تنحى عن منصبه القيادي في لجنة العلاقات الخارجية.

وكان منينديز قد اتُهم عام 2015 بقبول رشاوى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته الانتخابية، لكن وزارة العدل أسقطت التهم بعد 3 سنوات حين لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في القضية.