متظاهرون يقطعون الشوارع في أرمينيا احتجاجًا على أحداث إقليم ناغورني كاراباخ (فيديو)

خرجت حشود كبيرة اليوم الجمعة في يريفان عاصمة أرمينيا، احتجاجًا على تعامل الحكومة مع الأزمة في إقليم ناغورني كاراباخ، واتهموها بأنها “قدمت الكثير من التنازلات لأذربيجان”.

وتظاهر مناهضون للحكومة في شوارع يريفان، وأعلن زعماء المعارضة هناك عزمهم إطلاق إجراءات مساءلة لرئيس الوزراء الأرمني في البرلمان حول الأمر.

وأغلقت مجموعات من المتظاهرين بعض الشوارع في يريفان اليوم الجمعة، وهدّدت بتعطيل اجتماع الحكومة المقرّر عقده في وقت لاحق اليوم، احتجاجًا على ما قالت إنه تخلٍّ من الحكومة عن أرمن الإقليم.

وكان الانفصاليون الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ، قد وافقوا أمس على شروط وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية، بعد أن أصابتهم انتكاسات في أرض المعركة بأيدي جيش أذربيجان.

وشنّ جيش أذربيجان، هجومًا يوم الثلاثاء على منطقة ناغورني كاراباخ الانفصالية، التي تسكنها أغلبية من الأرمن وكانت مسرحًا لحرب عنيفة عام 2020 سمحت لباكو باستعادة أجزاء كبيرة من أراضي الإقليم.

وبعد 24 ساعة فقط من القتال، استسلم الانفصاليون الأرمن يوم الأربعاء، وبدأت مفاوضات أمس الخميس بوساطة موسكو، لإعادة إدماج الأراضي الانفصالية في أذربيجان.

غير أنّ انتصار باكو الخاطف أثار احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة في يريفان، واتهمت أحزاب المعارضة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بتقديم الكثير من التنازلات لباكو وطالبت باستقالته.

ودعا المتظاهرون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة السكان الأرمن في ناغورني كاراباخ وإجلائهم إلى أرمينيا.

وفي العاصمة يريفان، اعتقل عشرات المتظاهرين الأربعاء والخميس خارج مقر باشينيان في أعقاب أعمال شغب ألقى خلالها المتظاهرون زجاجات وحجارة في محاولة لدخول المبنى بالقوة.

وحذرت شرطة مكافحة الشغب من أنها ستتخذ “إجراءات خاصة” إذا استمرّت أعمال العنف، كما قامت اليوم الجمعة باعتقال عدد من المتظاهرين من بينهم قادة المحتجين.

وأدى استسلام الانفصاليين الأرمن إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء الأرميني المتهم بعدم مساعدتهم، بل إنه حثّ الأرمن على سلوك “الطريق” نحو السلام حتى لو “لم يكن سهلًا”.

📸Open the Road to Life (The Lachin Corridor).

Ongoing protests in Yerevan, with the demand to open the humanitarian corridor. pic.twitter.com/XARwKT9zWV

— CIVILNET (@CivilNetTV) September 22, 2023