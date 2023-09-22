“منعها في المدارس”.. فرنسيون يسخرون من ارتداء زوجة ماكرون فستانا يشبه العباءة (فيديو)

“منع الرئيس ارتداء العباءة في المدارس، لكنه سمح بها لزوجته”. هكذا علّق مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة بريجيت ماكرون وملكة بريطانيا كاميلا، خلال مأدبة رسمية في قصر فرساي.

وأقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، الأربعاء، مأدبة عشاء على شرف الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، بمناسبة زيارته الرسمية الأولى إلى فرنسا بعد توليه العرش في بريطانيا.

وفيما عبّر ناشطون عن إعجابهم بإطلالتي الملكة وزوجة الرئيس، التي كانت عبارة عن فستانين أزرقين محتشمين، وكان الذي ارتدته كاميلا أشبه بالعباءة، تحدث آخرون عما اعتبروها مفارقة، إذ رأوا شبهًا بالغًا بين الفستانين والعباءة التي ترتديها المسلمات، التي كانت محل هجوم وانتقاد واسع من قبل السلطات في فرنسا قبل أسابيع، إذ أقر مجلس الدولة الفرنسي منع ارتدائها في المدارس العامة.

وأثارت إطلالة الملكة وزوجة الرئيس سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل المدونون عن ما الذي يجعل الفساتين مختلفين عن العباءة؟ وتهكّم حساب باسم فيليب “الآن سترتدي طالبات الثانوية فستان كاميلا، وسيُحال الأمر إلى مجلس الدولة”.

Ça n'a pas manqué : les lycéennes vont désormais se déguiser en Camilla et le Conseil d'État va être saisi du dossier ! https://t.co/M2kXt5iz8d — Philippe Conte revient et il n'est pas content (@PhilConte5) September 21, 2023

وكتبت ماري ساخرة “أحب العباءة التي ترتديها بريدجيت ماكرون”.

J'aime beaucoup l'abaya que Brigitte Macron portait hier ! pic.twitter.com/QnhUk9i0oj — Mary (@MeMoiMyselfandI) September 21, 2023

وقال مدون آخر “يا لها من مفارقة، زوجة إيمانويل ماكرون ترتدي فستانًا منع زوجها الفتيات المسلمات من ارتدائه بموجب حظر العباءة، هذه الصورة حديثة، التُقطت خلال زيارة ملكية بريطانية”.

Oh, the irony of ironies: Emmanuel Macron's wife wearing a dress that her husband has banned Muslim girls for wearing under his abaya ban. This photo is recent, taken during a British Royal visit.#France#Islamophobia#Boycottfrenchproducts pic.twitter.com/ro5iBWwsfk — Mr. Popalzai (@JournalismPopal) September 21, 2023

وعلّق حساب جمعية “لله”، “زوجة ماكرون والملكة لا يحق لهما دخول المدرسة، لكن يحق لهما أن تكونا زوجات لرجال ذوي نفوذ”.

la première Dame de France et la Reine Camilla n’ont selon la loi pas le droit d’entrer dans une école, mais elles ont le droit d’être la femme d’un puissant homme. pic.twitter.com/5YO7QwPId0 — Li’llah Association (@li_llah_) September 20, 2023

وسألت مدونة أخرى ساخرة “من لديه المرجع بشأن ارتداء العباءة من فضلكم؟”.

Qui a la ref des abaya svp? https://t.co/DwZk3uurKK — faynaraa✨🇸🇳 (@faynaraa) September 21, 2023

وكتب عبد الله “ما هي العباءة؟ موضوع أطروحة الفلسفة الجديدة”.

Qu’est ce qu’une abaya? Nouveau sujet de dissertation de philosophie https://t.co/pWN9bmjLkp — Abdoulaye Ndiaye (@and_joy_) September 21, 2023

وسخر الناشط يانيس بوتوبات قائلًا “رسميًا، الأخت بريجيت جزء من الأمة، الإسلام السياسي يُفسد مؤسساتنا”.

c’est officiel ! Oukhty Brigitte fait partie de la Oummah ! L’islam politique gangrène nos institutions Tartuffe !! #BrigitteEnAbaya pic.twitter.com/nAUkPxbKGB — BadBoutz🔻🇵🇸 (@Yanis_Boutoubat) September 21, 2023

وأثار ماكرون رئيس الدولة العلمانية، انتقادات أخرى في فرنسا، بعد إعلان اعتزامه حضور قداس ديني لبابا الفاتيكان، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس فرنسي قداسًا للبابا منذ أكثر من 40 عامًا.

وقضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري، بقانونية القرار الذي أصدرته الحكومة القاضي بحظر ارتداء العباءات في المدارس.

وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبًا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي أصدرته الحكومة، قائلًا إنه لا يمثل تمييزًا ضد المسلمين.