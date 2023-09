“منعها في المدارس”.. فرنسيون يسخرون من ارتداء زوجة ماكرون فستانا يشبه العباءة (فيديو)

“منع الرئيس ارتداء العباءة في المدارس، لكنه سمح بها لزوجته”. هكذا علّق مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة بريجيت ماكرون وملكة بريطانيا كاميلا، خلال مأدبة رسمية في قصر فرساي.

وأقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، الأربعاء، مأدبة عشاء على شرف الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، بمناسبة زيارته الرسمية الأولى إلى فرنسا بعد توليه العرش في بريطانيا.

وفيما عبّر ناشطون عن إعجابهم بإطلالتي الملكة وزوجة الرئيس، التي كانت عبارة عن فستانين أزرقين محتشمين، وكان الذي ارتدته كاميلا أشبه بالعباءة، تحدث آخرون عما اعتبروها مفارقة، إذ رأوا شبهًا بالغًا بين الفستانين والعباءة التي ترتديها المسلمات، التي كانت محل هجوم وانتقاد واسع من قبل السلطات في فرنسا قبل أسابيع، إذ أقر مجلس الدولة الفرنسي منع ارتدائها في المدارس العامة.

وأثارت إطلالة الملكة وزوجة الرئيس سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل المدونون عن ما الذي يجعل الفساتين مختلفين عن العباءة؟ وتهكّم حساب باسم فيليب “الآن سترتدي طالبات الثانوية فستان كاميلا، وسيُحال الأمر إلى مجلس الدولة”.

وكتبت ماري ساخرة “أحب العباءة التي ترتديها بريدجيت ماكرون”.

وقال مدون آخر “يا لها من مفارقة، زوجة إيمانويل ماكرون ترتدي فستانًا منع زوجها الفتيات المسلمات من ارتدائه بموجب حظر العباءة، هذه الصورة حديثة، التُقطت خلال زيارة ملكية بريطانية”.

Oh, the irony of ironies: Emmanuel Macron's wife wearing a dress that her husband has banned Muslim girls for wearing under his abaya ban. This photo is recent, taken during a British Royal visit.#France#Islamophobia#Boycottfrenchproducts pic.twitter.com/ro5iBWwsfk

— Mr. Popalzai (@JournalismPopal) September 21, 2023