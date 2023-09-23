الأمم المتحدة: تأكيد وفاة 4 آلاف في درنة و8 آلاف لا يزالون مفقودين (فيديو)

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، وفاة 4 آلاف في درنة الليبية، وأن أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي ضرب شرق البلاد في 11 سبتمبر/أيلول.

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي، أن أكثر من 43 ألف ليبي تأثروا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد، مضيفًا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (يونيسيف) أرسلت أزيد من 60 طنًا من المساعدات الطبية.

ويستفيد بحسب المتحدث، 65 ألف شخص من المساعدات لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى الملابس وفرق الرعاية النفسية والاجتماعية، كما تقدم وكالة اللاجئين الأغذية ومعدات الطبخ لأزيد من 6 آلاف و300 شخص.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية 28 طنًا من الأدوية والأغذية بالتعاون مع السلطات الصحية وأيضًا لتقديم المساعدات النفسية، وأشار ممثل المنظمة في ليبيا أحمد زويتن إلى أنه “لا يمكن وصف مدى الصدمة النفسية التي يعانيها الناس جراء كارثة الفيضان”.

عاجل | الأمم المتحدة: أكثر من 43 ألف ليبي تأثروا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 22, 2023

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عدم رصد أي وباء في ليبيا بعد كارثة الفيضان.

واجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” مناطق عدة شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافًا، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية وآلاف الأشخاص.