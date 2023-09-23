ترمب يوزع البيتزا على مناصريه أثناء جولة في ولاية أيوا (فيديو)

ظهر ترمب في لقاء سابق وهو يساعد في طهي شرائح البرغر بينما تجمع المؤيدون حوله

وزّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قطعًا من البيتزا على أنصاره، خلال توقفه في مطعم في مدينة بيتيندورف بولاية أيوا، حيث أجرى لقاءات جماهيرية.

وتوقف ترمب لالتقاط الصور مع أنصاره الذين حضروا حملته الانتخابية في الولاية، الأربعاء الماضي، واستقطب المرشح الرئاسي حشودًا متحمسة عندما حضر مباراة كرة القدم في الولاية.

ودأب ترمب على أخذ لقطات خلال التجمعات الانتخابية يشدّ بها انتباه الجمهور، إذ ساعد في لقاء سابق على طهي شرائح من البرغر وقد تجمّع حوله مؤيدون له.

SPECIAL DELIVERY: Trump swarmed by supporters as he hands out slices of pizza at a pub. https://t.co/jRV1CuYxn6 pic.twitter.com/bEAJBHJaRU — Fox News (@FoxNews) September 21, 2023

وقالت شبكة “فوكس نيوز”، إن ترمب حافظ على تقدمه القوي على خصومه الجمهوريين في ولاية هوك، وأظهر استطلاع “فوكس بيزنس” دعمًا له بنسبة 46% بين المشاركين المحتملين في المؤتمرات الحزبية.

وأظهر الاستطلاع أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس جاء في المرتبة الثانية بفارق كبير بنسبة 15%، ونالت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بنسبة 11%.

وزاد الرئيس السابق زياراته لولاية أيوا، وأحدث جدلًا عندما تعهّد -ردًّا على سؤال حول الهجرة- بتنفيذ “أكبر عملية ترحيل داخلي في التاريخ الأمريكي” إذا تم انتخابه رئيسًا العام المقبل.

“We want pizza from Trump!”🍕 pic.twitter.com/QdWOKEFkkS — Jason Miller (@JasonMillerinDC) September 20, 2023

ويسعى ترمب إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة، بعد أن هزمه الديمقراطي جو بايدن عام 2020.

ويواجه ترمب 4 اتهامات متعلقة بمزاعمه الكاذبة بشأن سرقة الانتخابات، والهجوم الذي شنه أتباعه في 6 يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، ولكنه نفى تلك التهم جميعها.

وأشار إلى أنه غير مذنب في تهم الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه، وتزوير سجلات تجارية في قضية في نيويورك تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 للتستر على علاقة كانت تربطه بها.