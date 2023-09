ترمب يوزع البيتزا على مناصريه أثناء جولة في ولاية أيوا (فيديو)

وزّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قطعًا من البيتزا على أنصاره، خلال توقفه في مطعم في مدينة بيتيندورف بولاية أيوا، حيث أجرى لقاءات جماهيرية.

وتوقف ترمب لالتقاط الصور مع أنصاره الذين حضروا حملته الانتخابية في الولاية، الأربعاء الماضي، واستقطب المرشح الرئاسي حشودًا متحمسة عندما حضر مباراة كرة القدم في الولاية.

ودأب ترمب على أخذ لقطات خلال التجمعات الانتخابية يشدّ بها انتباه الجمهور، إذ ساعد في لقاء سابق على طهي شرائح من البرغر وقد تجمّع حوله مؤيدون له.

SPECIAL DELIVERY: Trump swarmed by supporters as he hands out slices of pizza at a pub. https://t.co/jRV1CuYxn6 pic.twitter.com/bEAJBHJaRU

— Fox News (@FoxNews) September 21, 2023