قطر الخيرية تصل مناطق جبلية متضررة في المغرب لتقديم مساعدات لمنكوبي الزلزال (فيديو)

تواصل جميعة قطر الخيرية عملياتها الإغاثية لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز المغربية، في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال أحد مسؤولي الجمعية من وسط منطقة جبلية، تمكنا من الوصول إلى هذه المناطق النائية والصعبة والمحاصرة بعد مسيرة امتدت سبع ساعات على الشاحنات في طرق ومنعرجات وعرة.

وأضاف “نحاول إيصال المساعدات في أقرب وقت ممكن لهذه المناطق النائية والمعزولة، ونعرف أن احتياجات الناس تتحدد في البطانيات والخيام والمستلزمات الطبية والصحية”.

وتابع “نشرف على عمليات التوزيع ونتأكد بأنها وصلت العوائل المتضررة أو الأفراد الذين هم في حاجة للمساعدة”.

من جهته، أوضح أحد المتضررين الذين استفادوا من هذه الحملة أن المساعدات وصلت في الوقت المناسب، لكن الكثير من المتضررين لا يزالون بحاجة لمزيد من العون مع بداية فصل الخريف.

وكانت جميعة قطر الجيرية أطلقت منذ الساعات الأولى للزلزال حملة واسعة لمساعدة الأسر المتضررة في المناطق المحاصرة من الزلزال في جبال الأطلس المتوسط، وقامت بجمع التبرعات بهدف توفير المواد الغذائية والعلاج للمرضى والمصابين وتوفير مأوى مؤقت للأسر التي فقدت بيوتها في الزلزال.

وحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء فإن الزلزال الذي يعد الأعنف من نوعه إذ بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدنًا عدة منها مدينة مراكش والعاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس وأغادير وتارودانت.

وأسفر الزلزال المدمر عن مقتل 2946 وإصابة 5674 آخرين.